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धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर सियासी संग्राम, मसीही समाज का राजभवन कूच, काला कानून वापस लो के नारों से गूंजा रायपुर

सुबह से ही नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदेशभर से मसीही समाज के लोग जुटने लगे. दोपहर तक यह स्थल जनसैलाब में तब्दील हो गया, जहां पुरुषों, महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को लेकर सियासी और सामाजिक टकराव तेज हो गया है. संयुक्त मसीही समाज के बैनर तले हजारों लोगों ने राजधानी में शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजभवन घेराव की कोशिश की. प्रदर्शनकारियों ने विधेयक को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की, वहीं सरकार के फैसले के खिलाफ अब विरोध सड़क से सियासत तक पहुंचता दिख रहा है.

राजभवन कूच, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सभा के बाद प्रदर्शनकारियों ने राजभवन घेराव के लिए पैदल मार्च शुरू किया. प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया और कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई. इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.

काला कानून वापस लो से गूंजी राजधानी

प्रदर्शन के दौरान काला कानून वापस लो, न्याय नहीं तो आंदोलन होगा और हम संविधान के साथ हैं जैसे नारों से राजधानी रायपुर गूंज उठी. यह विरोध सिर्फ विधेयक के खिलाफ नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का दावा भी करता दिखा.

अनुच्छेद 25 का हवाला, अधिकारों की मांग

संयुक्त मसीही समाज के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला दिया. उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित रखने और किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की मांग की.

7 सूत्रीय मांगों में विधेयक वापसी प्रमुख

ज्ञापन में समाज ने सात प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें सबसे अहम धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को तत्काल वापस लेना है. इसके अलावा झूठे मामलों पर रोक, मानवाधिकारों की रक्षा और प्रशासनिक हस्तक्षेप खत्म करने की मांग भी शामिल है.

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रभाकर सोनी, कृतेश मानिकपुरी और रुबेन उके ने साफ कहा कि यह लड़ाई संवैधानिक अधिकारों की है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है.

सियासत गरमाने के संकेत

इस बड़े प्रदर्शन के बाद ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’ अब राजनीतिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने की संभावना है, जिससे प्रदेश की सियासत और गरमा सकती है.