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फादर बेनेडिक्ट बारला पर हमले से खूंटी में उबाल, 6 घंटे NH जाम, DC-SP के आश्वासन पर 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर हटे लोग

खूंटी में फादर बेनेडिक्ट बारला पर हमले के विरोध में प्रदर्शन करते लोग. ( फोटो-ईटीवी भारत )

​खूंटी: संत मिखाइल महागिरजाघर के फादर सह आरसी बालक मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल फादर बेनेडिक्ट बारला पर 20 अक्तूबर की रात हुए जानलेवा हमले के विरोध में बुधवार को खूंटी की सड़कों पर भारी जनआक्रोश फूट पड़ा. घटना से गुस्साए मसीही और आदिवासी समाज के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और शहर के भगत सिंह चौक व बाजारटांड़ के पास करीब साढ़े छह घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह जाम रखा.

विरोध के चलते बाजार की दुकानें बंद रहीं और खूंटी-सिमडेगा, चाईबासा व तमाड़ मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. हालांकि आंदोलनकारियों ने एंबुलेंस और दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के वाहनों को बिना रोक-टोक आगे जाने दिया.