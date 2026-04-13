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धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के खिलाफ धरना प्रदर्शन, बस्तर में मसीह समाज ने बताया काला कानून

जगदलपुर में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के खिलाफ मसीह समाज ने संभागीय स्तरीय धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली. आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी

Christian Community Protest
धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के खिलाफ धरना प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 13, 2026 at 8:08 PM IST

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जगदलपुर: धर्म स्वतंत्रता अधिनियम कानून को लेकर कहीं समर्थन में तो कहीं विरोध में भी आवाज उठ रही है. इसी कड़ी में 13 अप्रैल को कानून के विरोध में मसीह समाज ने प्रदर्शन किया. संभाग मुख्यालय जगदलपुर के सिटी ग्राउंड में धरना दिया गया. इस धरना प्रदर्शन में समूचे बस्तर संभाग से बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचे हुए थे. सिटी ग्राउंड में धरना प्रदर्शन के बाद समाज के लोगों ने शहर में विशाल रैली निकालकर राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति के नाम बस्तर कमिश्नर को ज्ञापन सौपा. चेतावनी भी दी कि यदि जल्द ही इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो मसीह समाज पूरे संभाग में उग्र प्रदर्शन करेगा.

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के खिलाफ मसीह समाज ने संभागीय स्तरीय धरना प्रदर्शन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निर्दोष लोग जेल जा सकते- नुकेल बघेल

मसीह समाज के उपाध्यक्ष नुकेश बघेल ने कहा कि 19 मार्च को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पारित हुआ. सरकार ने जो धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है. इस कानून के तहत निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा. बस्तर में अवैध धर्मांतरण के एक भी मामले दर्ज नहीं है. ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज के लोगों को परेशान करने के लिए यह बिल पास किया गया है. जिसका विरोध मसीह समाज लगातार करते रहेगा.

बस्तर में लगातार मसीह समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है. उन्हें जेल भेजा गया है. कफन दफन करने नहीं दिया जा रहा है. इस कानून के लागू होने से मसीह समाज के लोगों पर सीधा-सीधा अत्याचार बढ़ेगा.- नुकेश बघेल, उपाध्यक्ष मसीह समाज

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बस्तर में मसीह समाज ने बताया काला कानून (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आस्था के साथ हो रहा मतांतरण- फूलसिंह

राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच के संयोजक फूलसिंह कचलाम का कहना है कि संविधान में सभी नागरिक को धर्म मानने का अधिकार है. किसी भी आदिवासी को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव नहीं दिया जा रहा है. वे यीशु मसीह पर आस्था रखकर स्वस्फूर्त मतांतरण कर रहे है.

अज्ञानता के वजह से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करने का आरोप मसीह समाज पर लग रहा है. लेकिन अब तक एक भी मामला सिद्ध नहीं हुआ है.- फुलसिंग कचलाम, राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच

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बस्तर संभाग से बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'एक भी केस सिद्ध नहीं'

अधिवक्ता व सामाजिक एकता मंच के प्रदेश संयोजक देवेश्वर बंजारे का कहना है कि पूरे प्रदेश में 192 मामले दर्ज किए गए हैं. लेकिन एक भी आरोप पुलिस सिद्ध नहीं कर पाई है. मसीह समाज पर झूठा आरोप लगाया जाता है. विपक्षी दलों से कोई उम्मीद नहीं है और ना ही उनसे समर्थन मांगा जाएगी. मसीह समाज इतना समक्ष है कि उसने भारत को पैंट पहनाना सिखाया है. ऐसी शिक्षा प्रदान की है. मसीह समाज इतना सक्षम है कि उनके वोट के बिना कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता नहीं बना सकती है.

'आगे उग्र आंदोलन होगा'

मसीह समाज के उपाध्यक्ष रत्नेश बेंजामिन ने कहा कि इस कानून के कारण मसीह समाज मे डर बना हुआ है. जिसके विरोध में जिला से लेकर संभाग और राजधानी रायपुर तक धरना प्रदर्शन रैल्ली का आयोजन किया गया. वहीं लगातार सभी क्षेत्रों में कानून के दायरे में धरना प्रदर्शन जारी है. यदि कानून वापस नहीं लिया जाता है तो आगामी दिनों में फिर से आन्दोलन को उग्र रूप देकर सड़क पर उतरा जाएगा.

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