रांची में ख्रीस्त राजा जुलूस: आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता का भव्य संगम
रांची में संत मारिया गिरजाघर से हजारों श्रद्धालुओं ने ख्रीस्त राजा का जुलूस निकाला.
Published : November 23, 2025 at 5:24 PM IST
रांचीः कैथोलिक मसीही समुदाय ने गहरी आस्था और अनुशासन के साथ ख्रीस्त राजा जुलूस निकाला. संत मारिया गिरजाघर से शुरू हुए इस जुलूस ने पूरे शहर के माहौल को आध्यात्मिकता और भक्ति से भर दिया. हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने हाथों में मोमबत्तियां, क्रॉस और ध्वज लिए शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते रहे. भीड़ इतनी अधिक थी कि पूरे मार्ग पर लोगों की कतारें ही दिखाई दे रही थीं.
ख्रीस्त राजा जुलूस की परंपरा वर्ष 1926 ईस्वी में पॉप पायस 11वें द्वारा शुरू की गई थी. तब से यह पर्व पूरी दुनिया में कैथोलिक समुदाय के लिए अत्यंत महत्व का बन गया है. इस दिन मसीही विश्वासी यीशु मसीह को राजाओं का राजा के रूप में स्मरण करते हैं और उनके प्रेम, क्षमा, त्याग और शांति के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराते हैं.
इस जुलूस में कई आकर्षक और भावनात्मक झांकियां शामिल रहीं. इन झांकियों में यीशु मसीह के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को दर्शाया गया जैसे उनका जन्म, सेवाकार्य, कष्ट, क्रूस पर बलिदान और पुनरुत्थान. हर झांकी को देखने के लिए श्रद्धालु उत्सुक दिखाई दिए. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इन झांकियों के साथ श्रद्धा से आगे बढ़ते रहे. कई जगह राहगीरों ने भी झांकियों को देखकर हाथ जोड़कर श्रद्धा व्यक्त की.
गिरजाघर परिसर से लेकर पूरे जुलूस मार्ग तक भजन और स्तुति-गीतों की गूंज सुनाई देती रही. वायलिन, ढोल, डफली और चर्च क्वायर की मधुर आवाजों ने वातावरण को अत्यंत पवित्र बना दिया. जुलूस के दौरान कई बार सामूहिक प्रार्थना की गई, जिसमें शहर, राज्य और पूरे देश में शांति और सद्भाव के लिए विशेष प्रार्थना की गई.
इस जुलूस में सुरक्षाकर्मियों और स्वयंसेवकों की बड़ी टीम भी मौजूद रही, जो भीड़ को सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने में सहायक थी. चिकित्सा सेवा और पानी वितरण के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो.
रांची में यह जुलूस सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एकता, प्रेम और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया. हर साल की तरह इस वर्ष भी ख्रीस्त राजा जुलूस ने यह संदेश दिया कि यीशु मसीह की शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं. आस्था और शांति के इस अद्भुत आयोजन ने रांची शहर को एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया.
