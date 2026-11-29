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लखनऊ में क्रिसमस की तैयारियां तेज; आज आगमन काल से होगी पर्व की शुरुआत

लखनऊ में क्रिसमस की तैयारियां तेज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी और आसपास के क्षेत्रों का ईसाई समुदाय 25 दिसंबर 2026 को क्रिसमस का पर्व पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाने की तैयारी में जुट गया है. हजरतगंज स्थित सेंट जोसेफ कैथेड्रल बिशप जेराल्ड मथियस ने बताया कि क्रिसमस के पूर्व का पवित्र काल 'आगमन काल' (एडवेंट) रविवार, 29 नवंबर 2026 से शुरू हो रहा है.

'एडवेंट' शब्द लैटिन भाषा के 'एडवेंटूस' से बना है, जिसका अर्थ 'आगमन' होता है. चार सप्ताह तक चलने वाला यह काल प्रार्थना और आत्मिक तैयारी का समय है, जो बेथलहेम में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की तैयारी का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

शहर के मुख्य चर्च, हजरतगंज स्थित सेंट जोसेफ कैथेड्रल में 24 दिसंबर 2026 को रात करीब 10.30 बजे क्रिसमस कैरल गायन के साथ पवित्र मिस्सा (प्रार्थना सभा) होगी. इसकी अगुवाई लखनऊ के बिशप जेराल्ड जॉन मथियस और अन्य पुरोहित करेंगे. इस वर्ष पल्ली सदस्य 25 दिसंबर 2026 को मध्यरात्रि की पवित्र मिस्सा के साथ-साथ दिन में होने वाली विभिन्न प्रार्थना सभाओं में भी शामिल होंगे. कैथेड्रल परिसर को क्रिसमस लाइट्स, क्रिसमस क्रिब और क्रिसमस स्टार्स से सजाया जाएगा, जिससे पर्व का उल्लासपूर्ण माहौल दिखाई देगा.