मसीही समाज ने मांगा अलग कब्रिस्तान, हिंदू संगठन बोला मांग नहीं है जायज, पहले से है इंतजाम
बालोद में मसीही समाज ने अलग कब्रिस्तान की मांग की है.जबकि मसीही समाज की मांग को हिंदू संगठन ने गलत बताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2025 at 7:30 PM IST
बालोद : बालोद जिले में एक बार फिर धर्मांतरण की आग सुलगती हुई नजर आ रही है. मामला मसीही समाज के कब्रिस्तान की मांग का है. सोमवार को मसीही समाज ने कलेक्टोरेट में कब्रिस्तान की मांग की है. जिसके बाद से विश्व हिंदू परिषद सक्रिय हो गया है. कब्रिस्तान की जगह मांगने के पीछे मसीही समाज ने जिले के गुरूर ब्लॉक के जवरतला गांव की घटना का जिक्र किया है. इस घटना में हिंदू धर्म छोड़ चुके एक व्यक्ति की मृत्यु पर उसे दफनाने नहीं दिया गया था,उस दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी. इस घटना के बाद सोमवार को बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग कलेक्टोरेट पहुंचे और कब्रिस्तान की मांग की.
प्रताड़ित करने का आरोप : बालोद कलेक्टोरेट मांग पत्र लेकर आए तोमर राम ने बताया कि हर बार हमें प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है. पिछले दिनों जवरतला में एक व्यक्ति की मृत्यु पर उसे जमीन भी नसीब नहीं हुआ. मारपीट तक मामला आ गया था. तब प्रशासन ने अलग से जमीन दिलाने की बात कही थी.
आज पर्यंत तक हमें जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है. मसीह समाज में आने के बाद ये सब शुरू हुआ है. प्रशासन को हम लगातार समस्या से अवगत करा रहे हैं, प्रशासन ने मौके पर भी हमारा साथ नहीं दिया है- तोमर राम, मसीही समाज
हमारे गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई. परिवार मसीह समाज का विश्वासी है इसके लिए विरोध किया गया. आखिर हमारा मौलिक अधिकार कहां गया- पुनेश्वर कुमार, मसीही
आपको बता दें कि मसीह समाज ने प्रशासन से अलग कब्रिस्तान की मांग की है. वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि मसीही समाज के लिए अलग-अलग जगह पर पहले से ही कब्रिस्तान हैं.इसलिए उनकी मांग जायज नहीं है. विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष राज सोनी ने बताया कि यह पूरी तरह से निराधार मांग है. कुछ कन्वर्टेड क्रिश्चियन इस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं.
पहले से ही बालोद जिले के अलग-अलग जरूरी जगह पर कब्रिस्तान का निर्माण किया जा चुका है. जो अभी मांग कर रहे हैं वह पूरी तरह से भटकने वाला मामला है. ये मतांतरण का एक प्रयास है- राज सोनी, कोषाध्यक्ष VHP
वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी उमेश सेन ने बताया कि जो कन्वर्टेड है वो आज भी हिंदू धर्म के अंतर्गत अपना जात और धर्म लिखते हैं. वो कब से ईसाई धर्म के हो गए जो उनके द्वारा जो मांग किया जा रहा गलत है.
ये पूरी तरह गलत है. यदि प्रशासन ने उन्हें जगह उपलब्ध कराया तो विश्व हिंदू परिषद और उसके सभी विभाग सड़क तक उतरकर लड़ाई लड़ेंगे- उमेश सेन, VHP
पहले भी आ चुका है मामला : आपको बता दें कि बालोद जिले के हीरापुर गांव में कुछ परिवारों ने इसी तरह अलग से कब्रिस्तान की मांग की थी. जिसके विरोध में हजारों हिंदू इकट्ठा हुए थे. मसीही समाज के मांग के खिलाफ शहर में विशाल प्रदर्शन हुआ था. इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया. अब एक बार फिर कब्रिस्तान की मांग उठी है. इस मांग का भी विरोध होने लगा है.
सेवा सहकारी समिति के प्राधिकृत अध्यक्ष को हटाए जाने का विरोध, भाजयुमो ने किया हंगामा
खंडहर में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने अस्पताल में करवाया एडमिट, हालत स्थिर
जांजगीर में पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी के साथ आरोपी फरार, 15 दिन में दूसरी घटना