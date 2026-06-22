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मसीही समाज के लोगों ने की थाना घेरने की कोशिश, धार्मिक स्थल में अभद्र व्यवहार से जुड़ा है मामला

दुर्ग में मसीही समाज के लोगों ने महिलाओं से दुर्व्यवहार के विरोध में पद्माभपुर थाना घेरने की कोशिश की.

lay siege to police station
मसीही समाज के लोगों ने की थाना घेरने की कोशिश (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 22, 2026 at 7:25 PM IST

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दुर्ग : मसीही समाज के लोगों ने पद्मनाभपुर थाना पहुंचकर समाज की महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की. इस दौरान बड़ी संख्या में पूरे समय तक पुलिस बल भी तैनात रहा. मसीही समाज के लोगों ने पद्मनाभपुर थाना का घेराव कर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया.

धार्मिक स्थल में उपद्रव से जुड़ा है मामला

आपको बता दें कि इसी थाना क्षेत्र के धार्मिक स्थल में पिछले सप्ताह हिंदूवादी संगठन और मसीही समाज के बीच वाद विवाद हुआ था.इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर विवेचना शुरु की.लेकिन मसीही समाज के लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में सही कार्रवाई नहीं कर रही है.

lay siege to police station
मसीही समाज के लोगों ने की थाना घेरने की कोशिश (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

मसीह समाज ने थाना घेरने की कोशिश की

इससे नाराज मसीही समाज के लोग बड़ी संख्या में थाने का घेराव करने पहुंचे हुए थे.लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल की पहले से तैनाती और बैरिकेटिंग के कारण समाज के लोग सफल नहीं हुए. जिसके कारण बाहर मैदान में बैठकर ये लोग प्रार्थना और गीत गाते रहे. मसीह समाज के युवक ने बताया कि हिंदूवादी संगठन के लोगों ने कुछ दिन पहले धार्मिक स्थल पहुंचकर हंगामा और मसीह समाज की महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था. जिसके बाद दोनों पक्षों ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी.

मसीही समाज के लोगों ने की थाना घेरने की कोशिश (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज करने के बाद भी दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की है.इसलिए समाज के लोगों ने आज थाने का घेराव करके प्रदर्शन किया- प्रदीप दुबे, मसीह समाज

वहीं इस पूरे मामले में दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया. कार्रवाई की मांग को लेकर मसीह समाज के लोग पहुंचे थे जिन्हें उचित कार्यवाही का भरोसा दिया गया.

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