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ख्रीस्त राजा पर्व के साथ क्रिसमस की तैयारियों का आगाज, शोभायात्रा में शामिल हुए मसीही विश्वासी

रांची में ख्रीस्त राजा पर्व के अवसर पर निकाली गयी शोभायात्रा ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची में रविवार 22 नवंबर को ख्रीस्त राजा पर्व के अवसर पर कैथोलिक कलीसिया की ओर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई. पुरुलिया रोड स्थित संत मरिया महागिरजाघर से शुरू हुई शोभायात्रा लोयला मैदान तक पहुंची. इसमें बड़ी संख्या में मसीही विश्वासी शामिल हुए, प्रार्थना, भक्ति और उत्साह के बीच निकाली गई इस शोभायात्रा के साथ ही रांची में क्रिसमस की तैयारियों का माहौल बनने लगा है.

ख्रीस्त राजा पर्व का ईसाई धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। इस पर्व के साथ कैथोलिक कलीसिया का धर्मविधिक वर्ष समाप्त होता है. इसे प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण सृष्टि का राजा मानते हुए उनके प्रति आस्था और समर्पण प्रकट करने के रूप में मनाया जाता है. इस आयोजन के बाद मसीही समुदाय क्रिसमस की लंबी तैयारियों में जुट जाता है. घरों और गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं के साथ प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी शुरू होती है.