ख्रीस्त राजा पर्व के साथ क्रिसमस की तैयारियों का आगाज, शोभायात्रा में शामिल हुए मसीही विश्वासी
रांची में ख्रीस्त राजा पर्व के अवसर पर निकाली गयी शोभायात्रा में मसीही विश्वासी शामिल हुए. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 22, 2026 at 4:19 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में रविवार 22 नवंबर को ख्रीस्त राजा पर्व के अवसर पर कैथोलिक कलीसिया की ओर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई. पुरुलिया रोड स्थित संत मरिया महागिरजाघर से शुरू हुई शोभायात्रा लोयला मैदान तक पहुंची. इसमें बड़ी संख्या में मसीही विश्वासी शामिल हुए, प्रार्थना, भक्ति और उत्साह के बीच निकाली गई इस शोभायात्रा के साथ ही रांची में क्रिसमस की तैयारियों का माहौल बनने लगा है.
ख्रीस्त राजा पर्व का ईसाई धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। इस पर्व के साथ कैथोलिक कलीसिया का धर्मविधिक वर्ष समाप्त होता है. इसे प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण सृष्टि का राजा मानते हुए उनके प्रति आस्था और समर्पण प्रकट करने के रूप में मनाया जाता है. इस आयोजन के बाद मसीही समुदाय क्रिसमस की लंबी तैयारियों में जुट जाता है. घरों और गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं के साथ प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी शुरू होती है.
29 नवंबर से शुरू होगा आगमन काल
ख्रीस्त राजा पर्व के बाद 29 नवंबर से आगमन काल यानी एडवेंट की शुरुआत होगी. यह समय क्रिसमस से पहले आध्यात्मिक तैयारी, प्रार्थना और आत्मचिंतन का माना जाता है. इस दौरान मसीही विश्वासी प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी करते हैं. गिरजाघरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे और क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारियां भी तेज होंगी.
इसके अलावा दिसंबर में क्रिसमस कार्निवल का भी आयोजन किया जाएगा. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 और 15 दिसंबर को क्रिसमस कार्निवल आयोजित होंगे. इनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों और क्रिसमस से जुड़े आयोजनों के जरिए पर्व की खुशियां साझा की जाएंगी.
ख्रीस्त राजा पर्व की शोभायात्रा के साथ ही राजधानी में क्रिसमस का उत्सवी माहौल शुरू हो गया है. आने वाले दिनों में गिरजाघरों, घरों और बाजारों में इसकी रौनक और बढ़ेगी. मसीही समुदाय अब प्रार्थना, सेवा और आपसी प्रेम के संदेश के साथ क्रिसमस की तैयारियों में जुटेगा.
इसे भी पढ़ें- रांची में ख्रीस्त राजा जुलूस: आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता का भव्य संगम
इसे भी पढ़ें- हजारीबाग में ईसाई समाज ने धूमधाम से ख्रीस्त राजा पर्व मनाया, निकाली शोभा यात्रा
इसे भी पढ़ें- गोड्डा में क्रिसमस की धूमः लोगों ने मनाया प्रभु ईसा मसीह का जन्म उत्सव, गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना का आयोजन