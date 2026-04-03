ETV Bharat / state

कोरिया के शिवपुर चरचा में लाखों की लागत से बनी चौपाटी बनी पार्किंग

शिवपुर चरचा के सुभाष नगर वार्ड क्रमांक 4 स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस चौक में चौपाटी का निर्माण किया गया था.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 3, 2026 at 3:20 PM IST

|

Updated : April 3, 2026 at 3:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया: आम जनता के मनोरंजन, छोटे व्यापारियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साल 2022 में लाखों रुपये की लागत से चौपाटी निर्माण कराया गया. लेकिन चार साल बीतने के बाद भी चौपाटी का संचालन नहीं हो सका है. यह चौपाटी अब निजी वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनकर रह गई है.

चौपाटी बनी पार्किंग, लोगों में नाराजगी

चौपाटी नहीं खुलने और पार्किंग के रूप में उसका उपयोग करने को लोग स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने एक सुंदर और सुव्यवस्थित चौपाटी का निर्माण तो कराया, लेकिन इसके संचालन और उपयोग को लेकर कोई ठोस योजना नहीं बनाई. परिणामस्वरूप न तो यहां छोटे व्यापारियों को बसाया गया और न ही कोई सुविधाएं विकसित की गईं. इसके चलते जिन व्यापारियों को यहां रोजगार मिलना चाहिए था, वे आज भी मुख्य मार्गों पर दुकान लगाने को मजबूर हैं, जिससे आए दिन जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बन रही है.

Shivpur Charcha Problems
करोड़ों की चौपाटी बनी पार्किंग स्थल (ETV Bharat Chhattisgarh)

नगरपालिका को पहल करते हुए तत्काल संज्ञान लेते हुए चौपाटी को चालू करना चाहिए. मैंने व्यक्तिगत रूप से सीएमओ साहब को इस मामले में अवगत कराया था, आज इस चौपाटी को व्यक्तिगत रूप से उपयोग हो रहा है- अनिल सिंह, स्थानीय निवासी

नगर पालिका पर कांग्रेस का आरोप

चौपाटी का संचालन नहीं होने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने भी नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह चौपाटी आम जनता, बच्चों और परिवारों के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज यह पूरी तरह बंद होकर पार्किंग स्थल बन गई है. अगर नगर पालिका की इच्छाशक्ति होती तो यहां खेल मैदान और अन्य सुविधाएं विकसित की जा सकती थीं. यह स्पष्ट रूप से जनता के पैसे का दुरुपयोग है

बंद कैंपस है, दरवाजा भी लगा हुआ है. बच्चों को खेलने के लिए भी कोर्ट बनाया जा सकता था लेकिन उसे पार्किंग के रूप में यूज कर रहे हैं -प्रदीप गुप्ता, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी कोरिया

सीएमओ का आश्वासन

वहीं, पूरे मामले पर नगर पालिका प्रशासन ने सफाई देते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है. शिवपुर चरचा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी वीके ओझा ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. जल्द ही स्थिति में सुधार किया जाएगा. गाड़ियों को हटाया जाएगा. सीएमओ ने आश्वासन दिया कि जल्द ही चौपाटी शुरू की जाएगी.

नक्सलवाद के कारण विस्थापित परिवारों को वापस लाने की मुहिम, पुनर्वास के लिए अंतर्विभागीय समिति की अहम बैठक
दुर्ग में अजब-गजब ठगी की शिकायत दर्ज, स्वास्थ्य सचिव का पीए बनकर धमकाया, खुलासे से मची खलबली
धमतरी में सास और पति गिरफ्तार, गला घोंटकर हुई थी नवविवाहिता की हत्या
Last Updated : April 3, 2026 at 3:25 PM IST

TAGGED:

SHIVPUR CHARCHA
शिवपुर चरचा
चौपाटी बनी पार्किंग
CHOWPATTY IS USED AS PARKING
KOREA DISTRICT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.