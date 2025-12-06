ETV Bharat / state

रांची में चौकीदार-दफादारों का प्रदर्शन, जानिए क्या है उनकी 10 मांगें

संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर चौकीदारों-दफादारों ने झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले लोकभवन के समक्ष प्रदर्शन किया.

CHOWKIDAR AND DAFADAR DEMONSTRATION
दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले प्रदर्शन करते सदस्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 6, 2025 at 4:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर रांची में लोक भवन (पूर्व में राजभवन) के समक्ष झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले चौकीदारों-दफादारों ने प्रदर्शन किया. झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह के नेतृत्व में हुए धरना प्रदर्शन में राज्य के अलग अलग जिलों से आये चौकीदार और दफादार शामिल हुए. चौकीदार- दफादारों के प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम धरने में तब्दील हो गया.

डॉ. भीमराव अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि

भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीम राव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद चौकीदार दफादार पंचायत की ओर से बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गयी और उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि राज्य के चौकीदार- दफादार अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार कान में तेल डाल कर सोई हुई है.

जानकारी देते अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह (Etv Bharat)

चौकीदारी व्यवस्था को बचाना हैः झारखंड प्रदेश चौकीदार-दफादार पंचायत के अध्यक्ष

झारखंड प्रदेश चौकीदार-दफादार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है, उनमें झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा, झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली- 2015 में उल्लेखित प्रावधानों और चौकीदारों की नियुक्ति के संबंध में पारित आदेश के कारण झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था समाप्त होने से जनहित और राज्य हित में बचाना है.

झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में संशोधन करके सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान करने और 01 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवा निवृत चौकीदार और दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने का प्रावधान निर्धारित करना, सेवा विमुक्त और चौकीदारों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल अध्यादेश जारी करना या झारखंड ग्राम चौकीदार (संशोधन) विधेयक- 2025 पारित कराना, हर माह के प्रथम सप्ताह में वेतन करने की व्यवस्था करना, सभी बकाया जोड़कर वर्दी भत्ता का भुगतान करना, योग्यता के आधार पर पदोन्नति करना, पुलिस की तरह ही चौकीदार दफादारों को भी 13 माह का वेतन देना, यात्रा और ठहराव भत्ता भुगतान करने और प्रोत्साहन राशि पुरस्कार देने हेतु आवंटन करना प्रमुख है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तुरंत एक अध्यादेशः कृष्ण दयाल सिंह

रैली की अध्यक्षता करते हुए, राज्य अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा, "हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि जनता के हित और राज्य के हित में, भारत के सबसे पुराने प्रशासनिक सिस्टम, "चौकीदार" सिस्टम को बनाए रखने के लिए, वह झारखंड में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया और ट्रांसफर के संबंध में झारखंड हाई कोर्ट, रांची द्वारा पारित आदेश में ढील देते हुए तुरंत एक अध्यादेश जारी करें.

अपनी बीट के बाहर के उम्मीदवारों को चौकीदार के पद पर नियुक्त करना और उन्हें अपनी बीट के बाहर ट्रांसफर करना न केवल चौकीदारी मैनुअल और झारखंड चौकीदार कैडर रूल्स-2015 में बताए गए प्रावधानों के खिलाफ है, बल्कि यह जनता के हित और राज्य के हित के भी खिलाफ है.

उन्होंने सेवा से विमुक्त किये गए चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान करने और 01 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफादार- दिग्वार घटवार और सरदारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) की भावना के आलोक में तत्काल अध्यादेश जारी करने की मांग की. अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड ग्राम चौकीदार (संशोधन) विधेयक - 2025 पारित किया जाए.

प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 की कंडिका 2(9) में प्रावधान है कि "बीट" से अभिप्रेत है एक चौकीदार का कार्यक्षेत्र जिसमें 100 से 120 आवासीय घरों का समूह होगा. कृष्ण दयाल सिंह ने बताया कि झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन जिलों में चौकीदार पद पर नियुक्ति में नहीं हुआ है, चौकीदारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निकाले गए विज्ञापन से पहले या बाद में 100 से 120 आवासीय घरों पर किसी जिला में बीट सृजित नहीं किया गया है.

2015 में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआः कृष्ण दयाल सिंह

सफल अभ्यर्थियों को जिस बीट में चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया है अपवाद को छोड़कर उस बीट के स्थायी निवासी नहीं हैं. एक बीट में एक ही चौकीदार नियुक्त होगा, लेकिन एक बीट में 01 से ज्यादा 3-4 चौकीदारों को नियुक्त किया गया है. एक बीट (पुराना) के अलावे नया बीट किसी जिला में नहीं बनाया गया है.

केडी सिंह ने कहा कि किसी भी जिला में चौकीदारों की नियुक्ति में झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है. किसी-किसी जिला में चौकीदारों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य कर दिया गया है जिसका संगठन विरोध करता है.

आज की रैली प्रदर्शन को संबोधित करने वालों में मुख्य रूप से एतवा उरांव, मिथलेश यादव, बाबूलाल दास, उदित पासवान, उमेश पासवान, सरयू यादव, तौहीद आलम, शिबू पहाड़िया, राम किशुन गोप, रामदेव प्रसाद, मुनीलाल पासवान, किशोर कुमार महली, सीता उरांव, भैयाराम तुरी, नारायण भोगता, जय प्रकाश यादव, रहमान अंसारी, नीजेन कुमार भोगता, मानिक राय परमेश्वर पासवान, धनराज प्रसाद यादव, जगदीश भगत बबलू, लोहार आदि शामिल थे.

ह भी पढ़ें:

झारखंड के चौकीदार-दफादार भी अब आंदोलन की राह पर! जानिए, क्या है वजह

लातेहार के चंदवा में चौकीदार का मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

पाकुड़ में झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत का सम्मेलन, अत्याचार के खिलाफ आंदोलन का लिया संकल्प

TAGGED:

CHAUKIDAR DAFADAR PRADARSHAN
DAFADAR CHOWKIDAR PANCHAYAT
बाहा भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण
दफादार चौकीदार पंचायत
CHOWKIDAR AND DAFADAR DEMONSTRATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.