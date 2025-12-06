ETV Bharat / state

रांची में चौकीदार-दफादारों का प्रदर्शन, जानिए क्या है उनकी 10 मांगें

रांची: संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर रांची में लोक भवन (पूर्व में राजभवन) के समक्ष झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले चौकीदारों-दफादारों ने प्रदर्शन किया. झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह के नेतृत्व में हुए धरना प्रदर्शन में राज्य के अलग अलग जिलों से आये चौकीदार और दफादार शामिल हुए. चौकीदार- दफादारों के प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम धरने में तब्दील हो गया.

डॉ. भीमराव अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि

भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीम राव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद चौकीदार दफादार पंचायत की ओर से बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गयी और उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि राज्य के चौकीदार- दफादार अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार कान में तेल डाल कर सोई हुई है.

जानकारी देते अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह (Etv Bharat)

चौकीदारी व्यवस्था को बचाना हैः झारखंड प्रदेश चौकीदार-दफादार पंचायत के अध्यक्ष

झारखंड प्रदेश चौकीदार-दफादार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है, उनमें झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा, झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली- 2015 में उल्लेखित प्रावधानों और चौकीदारों की नियुक्ति के संबंध में पारित आदेश के कारण झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था समाप्त होने से जनहित और राज्य हित में बचाना है.

झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में संशोधन करके सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान करने और 01 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवा निवृत चौकीदार और दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने का प्रावधान निर्धारित करना, सेवा विमुक्त और चौकीदारों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल अध्यादेश जारी करना या झारखंड ग्राम चौकीदार (संशोधन) विधेयक- 2025 पारित कराना, हर माह के प्रथम सप्ताह में वेतन करने की व्यवस्था करना, सभी बकाया जोड़कर वर्दी भत्ता का भुगतान करना, योग्यता के आधार पर पदोन्नति करना, पुलिस की तरह ही चौकीदार दफादारों को भी 13 माह का वेतन देना, यात्रा और ठहराव भत्ता भुगतान करने और प्रोत्साहन राशि पुरस्कार देने हेतु आवंटन करना प्रमुख है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तुरंत एक अध्यादेशः कृष्ण दयाल सिंह

रैली की अध्यक्षता करते हुए, राज्य अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा, "हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि जनता के हित और राज्य के हित में, भारत के सबसे पुराने प्रशासनिक सिस्टम, "चौकीदार" सिस्टम को बनाए रखने के लिए, वह झारखंड में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया और ट्रांसफर के संबंध में झारखंड हाई कोर्ट, रांची द्वारा पारित आदेश में ढील देते हुए तुरंत एक अध्यादेश जारी करें.

अपनी बीट के बाहर के उम्मीदवारों को चौकीदार के पद पर नियुक्त करना और उन्हें अपनी बीट के बाहर ट्रांसफर करना न केवल चौकीदारी मैनुअल और झारखंड चौकीदार कैडर रूल्स-2015 में बताए गए प्रावधानों के खिलाफ है, बल्कि यह जनता के हित और राज्य के हित के भी खिलाफ है.