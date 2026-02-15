ETV Bharat / state

चौमूं का 100 साल पुराना स्कूल भवन जर्जर, हादसों को खुला न्योता दे रही दरकती दीवारें

जयपुर: एक ओर केंद्र और राजस्थान सरकार 20 साल आगे के विजन पर काम कर रही है तो दूसरी तरफ 20 साल में देश को संभालने वाली पीढ़ी को तैयार करने वाली पाठशाला आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है. मामला राजधानी के निकट चौमूं का है. मसला स्कूल बंद होने से ज्यादा स्कूल के हालत के लिए जिम्मेदार सिस्टम का है. स्थानीय लोग बताते हैं कि कई पीढ़ियों तक तालीम की रोशनी बिखेरने वाली इस स्कूल की जर्जर दीवारें अब हादसों को खुला न्योता दे रही है. आलम यह है कि महकमे के जिम्मेदार अफसरों ने परेशानी को सुलझाने की जगह दिक्कतों के आगे घुटने टेक दिए. इस वजह से सालों पुराना स्कूल आज बंद है. करीब 14 बरस से स्कूल के खस्ताहाल बदलती सरकारों और सिस्टम से उम्मीद लगाए हैं कि उसके दिन फिर आएंगे. चौमूं शहर के बीचोंबीच रावला चौक का 100 वर्ष पुराना स्कूल भवन आज भी प्रशासनिक अनदेखी का शिकार है. वर्ष 2015 में माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने इसे असुरक्षित मानते हुए गिराने की स्वीकृति दी थी, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

प्रायोगिक कार्यों के लिए जगह नहीं: वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी पारीक ने बताया कि चौमूं प्राचीन गढ़ के मुख्य द्वार के सामने ठाकुर देवी सिंह ने इस हाई स्कूल की नींव रखी थी. उनके पुत्र राज सिंह के नाम पर विद्यालय का नाम देवी राज हाई स्कूल रखा गया. प्रारंभ में तीन हॉल, दो कमरे और ऊपर की मंजिल पर तीन हॉल थे. बाद में इसे अधिग्रहित कर लिया था. वर्ष 2015 में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्कूल भवन के असुरक्षित हिस्सों को गिराने की अनुमति दी थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी. इधर जर्जर भवन के सामने संचालित बालिका स्कूल में छात्राओं की संख्या बढ़ने से कक्षा-कक्ष, पार्किंग और प्रायोगिक कार्यों के लिए जगह कम पड़ रही है. पुराने भवन को गिराकर दूसरा भवन तैयार किया जाए तो समस्या से राहत मिल सकती है. पारीक का कहना है कि हमने इसे लेकर ज्ञापन भी दिया है.