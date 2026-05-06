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JAC Inter Topper: आर्थिक कठिनाइयों के बीच चमकी सफलता, छोटी कुमारी बनी आर्ट्स स्टेट टॉपर

बोकारो : झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के घोषित परिणाम में बोकारो जिले की छोटी कुमारी ने आर्ट्स संकाय में शानदार प्रदर्शन करते हुए 478 अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है. छोटी कुमारी K N +2 हाई स्कूल, हरनाड (बोकारो) की छात्रा हैं.

छोटी कुमारी की इस सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी छिपी है. उनके पिता भवानी शंकर नायक मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद छोटी ने पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए निरंतर परिश्रम किया.

छोटी कुमारी बनी आर्ट्स स्टेट टॉपर (Etv Bharat)

छोटी कुमारी ने बताया कि उन्होंने नियमित अध्ययन, शिक्षकों के मार्गदर्शन और आत्मविश्वास के बल पर यह सफलता प्राप्त की है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है, जिन्होंने हर परिस्थिति में उनका हौसला बढ़ाया.

उनकी इस उपलब्धि से परिवार, स्कूल और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. शिक्षकों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि छोटी कुमारी अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. इंटरमीडिएट कला संकाय में स्टेट टॉपर बनी बोकारो जिला के कसमार प्रखंड स्थित खैराचातर गांव की बेटी छोटी कुमारी ने 478 नंबर लाकर परचम लहराया.

पीएम श्री क्षेत्रनाथ प्लस टू उच्च विद्यालय हरनाद की छात्रा है छोटी कुमारी. बोकारो जिला के कसमार प्रखंड स्थित खैराचातर गांव के मटिया मजदूर की बेटी जो किसी किराना के दुकान में काम करते हैं और अपनी बेटी की पढ़ाई की खर्च को पूरा करने में दिन-रात लगे रहे जिसका परिणाम है कि आज बेटी स्टेट टॉपर बनी है. छोटी के पिता भवानी शंकर नायक काफ़ी खुश है.