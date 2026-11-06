Choti Diwali 2026: 7 या 8 नवंबर को है छोटी दिवाली? दूर कर लें सारा कन्फ्यूजन
Choti Diwali 2026: 7 या 8 नवंबर को है छोटी दिवाली? जानें नरक चतुर्दशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 6, 2026 at 12:20 PM IST
पटना: दीपावली के पांच दिवसीय महापर्व में छोटी दीपावली का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन घरों में दीप जलाने, भगवान हनुमान की आराधना करने और अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए यमराज को दीप अर्पित करने की परंपरा है.
कब है छोटी दिवाली?
आमतौर पर लोग छोटी दीपावली को दीपावली की तैयारी और घरों को सजाने का दिन मानते हैं,लेकिन शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में इसका संबंध भगवान कृष्ण के नरकासुर वध, भगवान हनुमान के जन्म और यमराज की पूजा से भी जुड़ा हुआ है. ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि इस बार 8 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी, इससे एक दिन पहले 7 नवंबर को छोटी दीपावली होगी.
"इस दिन की सबसे प्रमुख परंपराओं में यमदीप निकालना शामिल है. मान्यता है कि विधि-विधान से यमदीप जलाने और पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है. वहीं, भगवान हनुमान की आराधना संकटों से मुक्ति और सुरक्षा की कामना के लिए की जाती है."- पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य
कब से कब तक रहेगी नरक चतुर्दशी तिथि?
पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि वाराणसी पंचांग के अनुसार इस बार नरक चतुर्दशी की तिथि 7 नवंबर को सुबह 10:28 बजे से शुरू होकर 8 नवंबर को सुबह 10:46 बजे तक रहेगी. इस दौरान एक विशेष संयोग भी बन रहा है. 7 नवंबर को सूर्योदय के समय त्रयोदशी तिथि रहेगी, जिसे मासिक शिव तेरस के रूप में भी देखा जाएगा.
धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रत्येक महीने की त्रयोदशी भगवान शिव को समर्पित होती है. इसलिए छोटी दीपावली के दिन सुबह भगवान शिव की पूजा-अर्चना करना काफी उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा.
भगवान शिव और हनुमान की विशेष आराधना
ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस दिन सुबह भगवान शिव की आराधना और शाम के समय भगवान हनुमान की पूजा का विशेष महत्व है. भगवान हनुमान को भगवान शिव का अंशावतार माना जाता है. इसलिए त्रयोदशी और नरक चतुर्दशी के इस संयोग में शिव और हनुमान दोनों की आराधना करना काफी उत्तम है.
सुबह भगवान शिव की आराधना करें और संध्याकालीन भगवान हनुमान की आराधना करें. इस दिन संध्या में हनुमान चालीसा और हनुमानष्टक का पाठ तो अवश्य ही करें.
छोटी दीपावली पर क्यों मनाई जाती है हनुमान जयंती?
छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी के साथ हनुमान जयंती के रूप में मनाने की भी परंपरा है. ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय बताते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन संकट मोचन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था.
भगवान हनुमान को संकटों का नाश करने वाला और भक्तों को भय से मुक्ति दिलाने वाला देवता माना जाता है. उन्हें भगवान शिव का अंशावतार भी कहा गया है. इस वजह से छोटी दीपावली पर उनकी पूजा का विशेष महत्व है.
ऐसे करें पूजा
इस दिन शाम के समय भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना करनी चाहिए. पूजा के दौरान दीपक जलाकर हनुमान जी को सिंदूर, फूल और प्रसाद अर्पित किया जा सकता है. इसके साथ ही 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं. मान्यता है कि हनुमान जी की आराधना से जीवन के संकट दूर होते हैं और व्यक्ति को भय, नकारात्मकता तथा बाधाओं से लड़ने की शक्ति मिलती है.
नरक चतुर्दशी पर क्यों निकाला जाता है यमदीप?
छोटी दीपावली की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा यमदीप निकालने की है. इस दिन यमराज की पूजा की जाती है और उनके निमित्त घर के बाहर दीपक जलाया जाता है. पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि नरक चतुर्दशी की रात परिवार के सभी सदस्यों के भोजन कर लेने के बाद यमदीप निकालने का विधान है.
इसके लिए घर के सभी सदस्य भोजन कर लें, फिर घर के दीपक और बत्तियों को बुझाकर एक जलता हुआ दीपक घर से बाहर ले जाकर मुख्य दरवाजे की चौखट पर रखा जाता है. इसी दीपक को यमदीप कहा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, यमदीप जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है. इसे परिवार की लंबी आयु और सुरक्षा की कामना से जुड़ी परंपरा माना जाता है.
ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि यमदीप घर से बाहर निकालने के बाद दोबारा भोजन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है. इसलिए इस परंपरा का पालन करते समय पहले ही परिवार के सभी सदस्यों को भोजन करा लेना चाहिए. यमदीप निकालने के बाद घर के बाहर दीपक जलता रहने देना चाहिए.
भगवान कृष्ण ने किया था नरकासुर का वध
नरक चतुर्दशी के पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा भी प्रचलित है. इसका संबंध भगवान श्रीकृष्ण और नरकासुर के वध से है. पंडित राजन उपाध्याय बताते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, नरकासुर नाम का एक अत्याचारी असुर था, जिसने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं और आम लोगों को परेशान कर रखा था.
उसने 16 हजार से अधिक महिलाओं को बंदी बना लिया था. उसके अत्याचारों से सभी परेशान थे और उसके आतंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे. ऐसे में इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया था और उसके चंगुल से हजारों महिलाओं को मुक्त कराया था.
नरकासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीप जलाकर भगवान श्रीकृष्ण का अभिनंदन किया. इसी विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत की स्मृति में नरक चतुर्दशी पर दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई. समय के साथ यह दिन छोटी दीपावली के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया.
छोटी दीपावली पर कैसे करें पूजा?
छोटी दीपावली पर सुबह स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करने का विधान बताया गया है. चूंकि इस बार सूर्योदय के समय त्रयोदशी तिथि भी रहेगी, इसलिए शिव आराधना का विशेष महत्व है. इसके बाद दिन में घर की साफ-सफाई और दीपावली की तैयारियां की जा सकती हैं.
शाम के समय भगवान हनुमान की पूजा करें और 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का जाप करें. भगवान कृष्ण और माता सत्यभामा का स्मरण कर नरकासुर वध की कथा भी सुनी जा सकती है. रात्रि में परिवार के सभी सदस्यों के भोजन के बाद यमराज के निमित्त दीपक जलाकर घर की चौखट पर रखना चाहिए.
इस दौरान यमराज से परिवार के सभी सदस्यों की लंबी आयु और अकाल मृत्यु से रक्षा की प्रार्थना की जाती है. घर के अन्य हिस्सों में भी दीप जलाकर अंधकार दूर करने की परंपरा है. छोटी दीपावली केवल दीप जलाने या अगले दिन के बड़े उत्सव की तैयारी का दिन नहीं है. यह पर्व भगवान कृष्ण की विजय, भगवान हनुमान की आराधना और यमराज से परिवार की सुरक्षा की कामना का प्रतीक है. इस पर्व का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बेहद खास है.
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