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Choti Diwali 2026: 7 या 8 नवंबर को है छोटी दिवाली? दूर कर लें सारा कन्फ्यूजन

जानिए नरक चतुर्दशी की पूजा विधि ( ETV Bharat )

पटना: दीपावली के पांच दिवसीय महापर्व में छोटी दीपावली का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन घरों में दीप जलाने, भगवान हनुमान की आराधना करने और अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए यमराज को दीप अर्पित करने की परंपरा है.

कब है छोटी दिवाली?