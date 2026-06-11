ETV Bharat / state

रॉयल्स की रफ्तार के आगे फीके पड़े डायमंड्स, विराट की कप्तानी पारी से दर्ज की जीत

रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में झारखंड टी 20 क्रिकेट लीग ( सौ. JSCA )

रांचीः झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग में छोटानागपुर रॉयल्स ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं. बारिश से प्रभावित मुकाबले में टीम ने धनबाद डायमंड्स को एकतरफा अंदाज में 10 विकेट से हराकर दो अंक अपने नाम कर लिए. डकवर्थ-लुईस नियम के तहत सात-सात ओवर के इस मुकाबले में रॉयल्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए विपक्षी टीम को कोई मौका नहीं दिया.

धनबाद डायमंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संघर्षपूर्ण प्रदर्शन किया. शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद अर्यमन सेन और आदित्य सिंह ने मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया. अर्यमन 31 रन और आदित्य 24 रन बनाकर नाबाद लौटे. उनकी बदौलत धनबाद ने सात ओवर में दो विकेट पर 63 रन का स्कोर खड़ा किया.

झारखंड टी 20 क्रिकेट लीग (सौ. JSCA)

रनों का लक्ष्य बड़ा नहीं था लेकिन टी-20 क्रिकेट में दबाव कभी भी खेल बदल सकता है. हालांकि छोटानागपुर रॉयल्स के कप्तान विराट सिंह ने शुरुआत से ही मुकाबले को अपने नियंत्रण में ले लिया. उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और रनगति को लगातार तेज बनाए रखा.

विराट ने सिर्फ 15 गेंदों में 38 रन की नाबाद पारी खेली