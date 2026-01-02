ETV Bharat / state

चौमूं के पत्थरबाजों का अब बुलडोजर से हिसाब, अवैध निर्माण पर JCB से प्रहार, पुलिस जाप्ता मौजूद

चौमूं में 25 दिसंबर की घटना के बाद 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा हुआ था. आज बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है.

चौमूं में बुलडोजर एक्शन
चौमूं में बुलडोजर एक्शन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 2, 2026 at 10:14 AM IST

Updated : January 2, 2026 at 10:32 AM IST

जयपुर : चौमूं कस्बे में बीते दिनों हुए पुलिस पर पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. जिले के चौमूं में धार्मिक स्थान के अतिक्रमण विवाद के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है. पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. पूरे घटनाक्रम के विवाद और पत्थरबाजी के बाद स्थानीय प्रशासन ने यह निर्णय लिया.

चौमूं थाना SHO प्रदीप शर्मा ने बताया कि बीते दिनों पुलिस ने 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया था और तीन दिन में जवाब देने के लिए कहा था. नोटिस की मियाद 31 दिसंबर को पूरी हो गई. ऐसे में आज नगर परिषद की टीम पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चला रही है. प्रशासन और पुलिस ने चौमूं की पठान कॉलोनी में नोटिस जारी किए थे. प्रशासन और पुलिस ने 29 दिसम्बर को 20 अवैध बूचड़खाने, 4 अवैध निर्माण को लेकर तीन दिन का नोटिस दिया था. लेकिन इन अवैध निर्माणों को लेकर संबंधित लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और न ही किसी तरह की कोई लीगल दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने का निर्णय लिया.

इसे भी पढ़ें: चौमूं में विवाद के बाद इंटरनेट सेवा बंद, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर से प्रहार (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

चौमू कस्बे में 26 दिसंबर को सुबह उपजे तनाव के बाद स्थिति बिगड़ी गई थी. आधी रात को पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे पत्थरबाजी शुरू हो गई थी. भीड़ ने पुलिस पर हमला किया था और स्थिति बिगड़ गई थी. पूरा मामला चौमूं मेन स्टैंड पर स्थित धार्मिक स्थान से अतिक्रमण हटाने से जुड़ा हुआ था. जिसके बाद अचानक माहौल बिगड़ गया और पत्थरबाज़ी शुरू हो गई थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे. जिसके बाद पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया. पत्थरबाजी के इस घटना में करीब 110 लोगों को डिटेन किया गया था, जिनमें से करीब 19 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है उनसे हुई पूछताछ में भी 15 नाम निकले है जो फरार है.

चौमूं में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन
चौमूं में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें:चौमूं में बवाल पर बोले गृह राज्य मंत्री बेढम- 110 उपद्रवी हिरासत में, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

Last Updated : January 2, 2026 at 10:32 AM IST

