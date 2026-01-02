ETV Bharat / state

चौमूं के पत्थरबाजों का अब बुलडोजर से हिसाब, अवैध निर्माण पर JCB से प्रहार, पुलिस जाप्ता मौजूद

जयपुर : चौमूं कस्बे में बीते दिनों हुए पुलिस पर पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. जिले के चौमूं में धार्मिक स्थान के अतिक्रमण विवाद के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है. पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. पूरे घटनाक्रम के विवाद और पत्थरबाजी के बाद स्थानीय प्रशासन ने यह निर्णय लिया.

चौमूं थाना SHO प्रदीप शर्मा ने बताया कि बीते दिनों पुलिस ने 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया था और तीन दिन में जवाब देने के लिए कहा था. नोटिस की मियाद 31 दिसंबर को पूरी हो गई. ऐसे में आज नगर परिषद की टीम पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चला रही है. प्रशासन और पुलिस ने चौमूं की पठान कॉलोनी में नोटिस जारी किए थे. प्रशासन और पुलिस ने 29 दिसम्बर को 20 अवैध बूचड़खाने, 4 अवैध निर्माण को लेकर तीन दिन का नोटिस दिया था. लेकिन इन अवैध निर्माणों को लेकर संबंधित लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और न ही किसी तरह की कोई लीगल दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने का निर्णय लिया.

