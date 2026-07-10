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बुजुर्ग मां के हक में चौमूं SDM का जनसुनवाई में फैसला, कहा- मां-बाप के नाम पर कोई कुछ बोलेगा, तो जेल भेज दूंगा

सोशल मीडिया पर चौमूं एसडीएम आशीष शर्मा की कार्यशैली के वायरल वीडियो की चर्चा हो रही है.

Decision taken by the SDM during the public hearing
एसडीएम का जनसुनवाई में फैसला (Source - Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 8:25 PM IST

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जयपुर: जिले के चौमूं उपखंड अधिकारी (एसडीएम) आशीष शर्मा एक बार फिर अपनी त्वरित प्रशासनिक कार्यशैली और जनसुनवाई के दौरान दिए गए स्पष्ट संदेशों को लेकर चर्चा में हैं. पिछले कुछ दिनों से उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला जुलाई 2026 के दूसरे सप्ताह का बताया जा रहा है, जिसमें जनसुनवाई के दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग मां के भरण-पोषण के मामले में मौके पर ही फैसला सुनाकर बेटे को हर महीने 5 हजार रुपए देने के निर्देश दिए.

कार्यशैली की हो रही सराहना: जानकारी के अनुसार चौमूं इलाके के गुड़लिया गांव में आयोजित प्रशासनिक शिविर में एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटियों के साथ पारिवारिक विवाद और भरण-पोषण की शिकायत लेकर पहुंची थीं. शिकायत सुनने के बाद एसडीएम आशीष शर्मा ने दोनों पक्षों की बात सुनी और मौके पर ही बेटे को अपनी मां के भरण-पोषण के लिए प्रति माह 5 हजार रुपए देने का आदेश जारी कर दिया. एसडीएम की इस त्वरित कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी कार्यशैली की सराहना कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'जेल भेज दूंगा': जनसुनवाई के दौरान एसडीएम आशीष शर्मा ने परिवार के सदस्यों को कड़े शब्दों में समझाइश भी दी. उन्होंने स्पष्ट कहा, 'पिताजी और मां के बारे में कोई गलत बात करेगा या उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो उसे उठाकर जेल में डाल दूंगा.' उनका यह बयान भी सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है. लोगों का कहना है कि प्रशासन की ऐसी संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई से बुजुर्गों को अपने अधिकारों के प्रति भरोसा मिलता है.

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पहले भी चर्चा में आया था वीडियो: यह पहला मौका नहीं है जब चौमूं एसडीएम आशीष शर्मा अपने कामकाज को लेकर चर्चा में आए हों. इससे पहले भी जुलाई के पहले सप्ताह में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. उस वीडियो में वे एक बुजुर्ग महिला को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए नजर आए थे. जनसुनवाई के दौरान उन्होंने महिला से कहा था कि यदि उन्होंने अपनी जमीन बेटों या बहू के नाम कर दी है और इसके बाद भी उन्हें सम्मान और देखभाल नहीं मिल रही है, तो वे बिना किसी संकोच के उनके न्यायालय में शिकायत लेकर आएं.

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'रोटी नहीं दे, तो सीधे मेरे कोर्ट में आ जाना': वायरल वीडियो में एसडीएम बुजुर्ग महिला से कहते सुनाई देते हैं, 'अम्मा, आपने अपनी पूरी जमीन नाम कर दी है, लेकिन अगर अब बहू आपको समय पर गर्म रोटी भी नहीं दे, तो सीधे मेरे कोर्ट में आ जाना.' स्थानीय बोली में कही गई यह बात लोगों को काफी पसंद आई और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया.

ग्रामीण इलाकों में आती है परेशानी: राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां बुजुर्ग माता-पिता अपनी संपत्ति बच्चों के नाम कर देने के बाद उपेक्षा और भरण-पोषण की समस्या का सामना करते हैं. ऐसे मामलों में प्रशासन की सक्रिय भूमिका और त्वरित सुनवाई को आमजन राहत के रूप में देख रहे हैं. चौमूं एसडीएम की पहल को भी इसी नजरिए से सराहा जा रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो पर बड़ी संख्या में लोग सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे संवेदनशील प्रशासन का उदाहरण बताया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई से समाज में बुजुर्गों के सम्मान और अधिकारों के प्रति सकारात्मक संदेश जाता है. लगातार वायरल हो रहे इन वीडियो के चलते चौमूं एसडीएम आशीष शर्मा एक बार फिर प्रदेशभर में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

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एसडीएम का जनसुनवाई में फैसला
बुजुर्ग मां के हक में SDM का फैसला
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