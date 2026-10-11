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घी से होगी शरीर की शुद्धि, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल होगा छूमंतर

घी पिलाकर डायबिटीज के मरीजों का इलाज ( ETV Bharat )

भोपाल: बदलती लाइफ स्टाइल और खानपान में लापरवाही आदि की वजह से डायबिटीज के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके साथ बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल मरीजों की परेशानी को और भी बढ़ा देता है. डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मरीज कई उपाए अपनाते हैं, लेकिन अब घी की मदद से इन दोनों समस्या से निजात पाया जा सकता है.

भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा 1 हजार मरीजों पर किए गए अध्ययन में विरेचन विधि के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं. इस विधि में घी पिलाकर मरीज को डिटॉक्स कराया जाता है.

आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर कामिनी सोनी (ETV Bharat) मध्य प्रदेश में 18 फीसदी पुरूषों का ब्लड शुगर हाई मध्य प्रदेश सहित देश भर में ब्लड शुगर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में ही 15 साल और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ा है. प्रदेश में 18.3 फीसदी पुरुषों और 14.5 फीसदी महिलाओं में ब्लड शुगर का स्तर अधिक है और वे इसे नियंत्रित करने के लिए दवा का उपयोग कर रहे हैं. इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में भी ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है. भोपाल में ब्लड शुगर कंट्रोल करने की दवा लेने वाले मरीजों की संख्या साल 2019-21 में 12.9 फीसदी थे, जो अब बढ़कर 21.1 फीसदी हो गई है.

इंदौर जिले में शुगर को कंट्रोल करने दवा लेने वाले मरीजों की संख्या में 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. साल 2019-21 में ऐसे मरीजों की संख्या 10.5 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 23.5 फीसदी हो गई है.

जबलपुर में ऐसे मरीजों की संख्या में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. पिछली रिपोर्ट में ऐसे मरीजों की संख्या 19.1 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 22.8 हो गई है.

ग्वालियर में ऐसे मरीजों की संख्या पिछली रिपोर्ट में 13 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 16.6 फीसदी हो गई है.

उज्जैन में ऐसे मरीजों की संख्या पिछली रिपोर्ट में 10.8 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 18.5 फीसदी हो गई है. शुगर और कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बिनेशन ज्यादा खतरनाक विशेषज्ञों के मुताबिक शुगर के मरीजों का यदि कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज्यादा है तो ऐसे लोगों के लिए हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 2 से 4 गुना या उससे भी ज्यादा हो जाता है. इसलिए लोगों को शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने की सलाह दी जाती है. ऐसे मरीज कई तरह के उपाए अपनाते हैं. पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान (ETV Bharat) हालांकि अब भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में घी के जरिए डिटॉक्स कराने की विधि के जबरदस्त परिणाम सामने आए हैं. इसके लिए संस्थान ने 1 हजार मरीजों पर इसका अध्ययन किया है. संस्थान की पंचकर्म विभाग की प्रोफेसर इंचार्ज डॉ. कामिनी सोनी बताती हैं "केंद्र सरकार के पब्लिक हेल्थ इनीशिएिटिव प्रोजेक्ट के तहत पिछले तीन सालों से चल रहा अध्ययन अब पूरा हुआ है. इसमें 1 हजार 25 मरीजों को तीन ग्रुप में बांटकर अध्ययन किया गया." घी को 100 बार धोकर तैयार की आयुर्वेदिक क्रीम, दाग-धब्बों से छुट्टी, नहीं होने देगी बूढ़ा "इसमें पहले ग्रुप को घी के जरिए डिटॉक्स कराया गया और इसके साथ इन्हें दवाएं दी गई. दूसरे ग्रुप को सिर्फ आयुर्वेदिक दवाएं दी गईं, जबकि तीसरे ग्रुप को सिर्फ डाइट प्लान बताया गया और ऐसे मरीजों को हफ्ते में 5 दिन वॉक करने और डाइट का ख्याल रखने की सलाह दी गई. इसमें सबसे बेहतर रिजल्ट घी से डिटॉक्स करने के आए हैं. ऐसे मरीजों का ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य स्थिति में आ गया है." घी पिलाकर डायबिटीज के मरीजों का इलाज (ETV Bharat)