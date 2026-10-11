घी से होगी शरीर की शुद्धि, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल होगा छूमंतर
भोपाल के खुशी लाल आयुर्वेदिक संस्थान ने घी पिलाकर इलाज किया जाता है डायबिटीज के मरीजों का इलाज. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 8:52 PM IST
भोपाल: बदलती लाइफ स्टाइल और खानपान में लापरवाही आदि की वजह से डायबिटीज के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके साथ बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल मरीजों की परेशानी को और भी बढ़ा देता है. डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मरीज कई उपाए अपनाते हैं, लेकिन अब घी की मदद से इन दोनों समस्या से निजात पाया जा सकता है.
भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा 1 हजार मरीजों पर किए गए अध्ययन में विरेचन विधि के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं. इस विधि में घी पिलाकर मरीज को डिटॉक्स कराया जाता है.
मध्य प्रदेश में 18 फीसदी पुरूषों का ब्लड शुगर हाई
मध्य प्रदेश सहित देश भर में ब्लड शुगर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में ही 15 साल और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ा है. प्रदेश में 18.3 फीसदी पुरुषों और 14.5 फीसदी महिलाओं में ब्लड शुगर का स्तर अधिक है और वे इसे नियंत्रित करने के लिए दवा का उपयोग कर रहे हैं. इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में भी ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है.
- भोपाल में ब्लड शुगर कंट्रोल करने की दवा लेने वाले मरीजों की संख्या साल 2019-21 में 12.9 फीसदी थे, जो अब बढ़कर 21.1 फीसदी हो गई है.
- इंदौर जिले में शुगर को कंट्रोल करने दवा लेने वाले मरीजों की संख्या में 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. साल 2019-21 में ऐसे मरीजों की संख्या 10.5 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 23.5 फीसदी हो गई है.
- जबलपुर में ऐसे मरीजों की संख्या में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. पिछली रिपोर्ट में ऐसे मरीजों की संख्या 19.1 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 22.8 हो गई है.
- ग्वालियर में ऐसे मरीजों की संख्या पिछली रिपोर्ट में 13 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 16.6 फीसदी हो गई है.
- उज्जैन में ऐसे मरीजों की संख्या पिछली रिपोर्ट में 10.8 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 18.5 फीसदी हो गई है.
शुगर और कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बिनेशन ज्यादा खतरनाक
विशेषज्ञों के मुताबिक शुगर के मरीजों का यदि कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज्यादा है तो ऐसे लोगों के लिए हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 2 से 4 गुना या उससे भी ज्यादा हो जाता है. इसलिए लोगों को शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने की सलाह दी जाती है. ऐसे मरीज कई तरह के उपाए अपनाते हैं.
हालांकि अब भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में घी के जरिए डिटॉक्स कराने की विधि के जबरदस्त परिणाम सामने आए हैं. इसके लिए संस्थान ने 1 हजार मरीजों पर इसका अध्ययन किया है. संस्थान की पंचकर्म विभाग की प्रोफेसर इंचार्ज डॉ. कामिनी सोनी बताती हैं "केंद्र सरकार के पब्लिक हेल्थ इनीशिएिटिव प्रोजेक्ट के तहत पिछले तीन सालों से चल रहा अध्ययन अब पूरा हुआ है. इसमें 1 हजार 25 मरीजों को तीन ग्रुप में बांटकर अध्ययन किया गया."
"इसमें पहले ग्रुप को घी के जरिए डिटॉक्स कराया गया और इसके साथ इन्हें दवाएं दी गई. दूसरे ग्रुप को सिर्फ आयुर्वेदिक दवाएं दी गईं, जबकि तीसरे ग्रुप को सिर्फ डाइट प्लान बताया गया और ऐसे मरीजों को हफ्ते में 5 दिन वॉक करने और डाइट का ख्याल रखने की सलाह दी गई. इसमें सबसे बेहतर रिजल्ट घी से डिटॉक्स करने के आए हैं. ऐसे मरीजों का ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य स्थिति में आ गया है."
घी पिलाकर कराया जाता है डिटॉक्स
आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर कामिनी सोनी बताती हैं "घी से डिटॉक्स कराना एक प्राचीन आयुर्वेदिक विधि है, इसे विरेचन भी कहा जाता है. इसको करने के पहले पेशेंट का टेस्ट कराया जाता है और उसका फिटनेस का स्तर देखा जाता है. इसमें पता किया जाता है कि मरीज का कोई पेट का ऑपरेशन तो नहीं है. मरीज हार्ट, किडनी या किसी एनीमिया आदि से पीड़ित तो नहीं है. सभी टेस्ट रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद डिटॉक्स की प्रकिया शुरू की जाती है."
"इसमें मरीज को सबसे पहले तीन दिन तक आयुवेर्दिक दवाएं दी जाती हैं, ताकि पेट में पहले से मौजूद खाद्य पदार्थ को पचाया जा सके. इसके बाद मरीज को घी पिलाना शुरू किया जाता है. इसमें 30 एमएल घी पिलाने से शुरू किया जाता है. हालांकि इसके पहले देखा जाता है कि मरीज की पाचन क्षमता कितनी है, इसके हिसाब से दवा और घी का डोज तय किया जाता है."
शुगर के साथ कोलेस्ट्रॉल में भी फायदेमंद
उन्होंने आगे कहा, "यह प्रक्रिया चार से पांच दिनों तक चलती है. इसके बाद तीन दिन तक मरीज की मसाज और स्टीमिंग कराई जाती है. इसके बाद अलग-अलग दवाओं को मिलाकर काढ़ा बनाया जाता है और फिर उसे मरीज को पिलाते हैं. इसके बाद लूज मोशन के जरिए पेट साफ कराया जाता है. इस तरह विरेचन की प्रक्रिया खत्म होती है. इसके बाद मरीज को कुछ आयुर्वेदिक दवाएं दी जाती है."
डॉ. कामिनी सोनी बताती हैं कि विरेचन विधि का लाभ कोलेस्टॉल में भी जबरदस्त मिला है. इससे जिन मरीजों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, वह भी सामान्य हुआ है. इसके अलावा मरीजों का फैटी लीवर और वजन भी कम हुआ है. आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के मुताबिक वजन बढ़ने, फैटी लीवर और कोलेस्टॉल यह तीनों ही शुगर के स्तर को बढ़ाते हैं, यह सभी मेटाबोलिक डिसीज हैं.
तनाव से भी बढ़ती है डायबिटीज
आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के मुताबिक युवाओं में डायबिटीज का स्तर बढ़ा है. हालांकि खानपान में लापरवाही के अलावा तनाव भी डायबिटीज के स्तर को बढ़ाता है. इससे बचने के लिए लोगों को टहलने और प्राणायाम की सलाह दी जाती है. इसके जरिए तनाव घटाने में मदद मिलती है. इस अध्ययन के दौरान लोगों को शुगर और कोलेस्ट्रॉल के प्रति जागरूक करने के लिए करीबन डेढ़ लाख लोगों तक पहुंचने का काम किया गया है. इसके लिए शहर के विभिन्न संस्थानों और स्थानों पर कैंप लगाए गए. डॉक्टर के मुताबिक घी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता. ऑयली फूड ज्यादा खाने से यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है. इसलिए लोगों को खानपान का खास ख्याल रखना चाहिए.