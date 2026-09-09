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मध्य प्रदेश के सीहोर में क्लोरीन गैस लीक, सांस लेने में तकलीफ के बाद कई अस्पताल में भर्ती

मध्य प्रदेश के सीहोर में क्लोरीन गैस लीक ( Etv Bharat )

सीहोर : मध्य प्रदेश के सीहोर में क्लोरीन गैस रिसाव का मामला सामने आया है. मंगलवार शाम यहां एक वॉटर फिल्टर प्लांट में गैस लीक के बाद अफरातफरी मच गई. क्लोरीन गैस के असर से ग्राम लसुड़िया खास और उसके आसपास के कई लोगों को आंख में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लग गई, जिसके बाद जिला अस्पतालों में पीड़ितों की लाइन लग गई. बताया जा रहा है कि गांव के तालाब में भरे बारिश के पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जा रहा था. इसी दौरान वहां काम कर रहे लोगों की लापरवाही से क्लोरिन गैस का टैंक लीक हो गया. जिला अस्पताल में एक के बाद एक पहुंचे कई मरीज (Etv Bharat) 600 किलो के सिलेंडर से गैस लीक क्लोरिन गैस के रिसाव के बाद वहां मौजूद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. इस क्लोरिन गैस के भारी रिसाव की चपेट में आते ही ग्रामीणों सांस लेने में परेशानी, उल्टी और दस्त जैसी शिकायतें होने लगी. देखते ही देखते पूरे गांव के लोग दहशत में आ गए. पुलिस को जानकारी मिली तो गांव में पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहुंचे और पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया. एडिशनल एसपी के अनुसार, '' प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गैस का रिसाव सिर्फ एक 600 किलो के क्लोरीन गैस सिलेंडर से हुआ है और कारणों का पता लगाया जा रहा है.''