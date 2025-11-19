दो माह बाद खुला सांवलिया सेठ का भंडार, पहले चरण में 12 करोड़ 35 लाख चढ़ावा राशि की गणना
मंदिर परिसर में प्रतिमा के सामने चौक में होने वाली चढ़ावा राशि की गणना का कार्य इस बार सत्संग भवन में किया गया.
Published : November 19, 2025 at 8:26 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के मंडफिया स्थित प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में बुधवार को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर दो माह बाद भंडार खोला गया और चढ़ावा राशि की गणना का काम शुरू हुआ. पहले चरण में ही 12 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि की गणना की गई. शाम होने के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई और अगला चरण शुक्रवार से शुरू होगा.
मंदिर मंडल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रभा गौतम ने बताया कि सुबह राजभोग आरती के बाद दान पेटी खोलकर चढ़ावा राशि निकाली गई. इस दौरान मंदिर बोर्ड के पदाधिकारियों, मंदिर और बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में मंदिर के सत्संग भवन में गिनती का कार्य किया गया. गुरुवार को अमावस्या के मेले के बाद शुक्रवार से चढ़ावा राशि की गणना का काम फिर से शुरू होगा.
दीपावली के कारण टला था भंडार खोलना: आमतौर पर हर माह चतुर्दशी पर भंडार खोला जाता है, लेकिन दीपावली के त्योहार के कारण पिछली चतुर्दशी पर भंडार नहीं खोला गया था. इसी परंपरा के तहत दीपावली और होली पर अमावस्या से एक दिन पहले आने वाली चतुर्दशी को भंडार नहीं खोलकर दो माह का भंडार एक साथ खोला जाता है.
गणना के स्थान में बदलाव पर सवाल: इस बार एक बदलाव देखने को मिला. पारंपरिक रूप से मंदिर परिसर में प्रतिमा के सामने चौक में होने वाली चढ़ावा राशि की गणना का कार्य इस बार सत्संग भवन में किया गया. चतुर्दशी पर भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया. हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर परिसर में ही गणना होने से लोगों की नजर इस प्रक्रिया पर बनी रहती, जो ज्यादा उचित होता.