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जिंक के अपशिष्ट के खिलाफ फूटा गुस्सा, बड़ीसादड़ी रहा बंद, आमरण अनशन पर बैठे चार जने

जहर मुक्त बड़ीसादड़ी संघर्ष समिति के आह्वान पर अपशिष्ट मिट्‌टी डालने के विरोध में बड़ीसादड़ी ऐतिहासिक बंद रहा.

Silence prevails in Badi Sadri during the shutdown.
बंद के दौरान बड़ीसादड़ी में पसरा सन्नाटा (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 7:15 PM IST

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चित्तौड़गढ़: अपशिष्ट मिट्टी डालने के विरोध में ‘जहर मुक्त बड़ीसादड़ी संघर्ष समिति’ के आह्वान पर सोमवार को कस्बा पूरी तरह बंद रहा. मेडिकल स्टोर, ज्वैलर्स, किराणा दुकान, सब्जी मंडी से लेकर चाय-पान की थड़ी तक सब बंद रहीं. दिन भर कस्बे में सन्नाटा पसरा रहा. हजारों नगरवासियों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. समिति ने जिंक अपशिष्ट हटाने के अभियान पर असंतोष जताया.

जहर मुक्त बड़ीसादड़ी संघर्ष समिति के सदस्य रणजीत सिंह झाला ने बताया कि बड़ीसादड़ी और आसपास इलाके में जिंक की अपशिष्ट मिट्टी डाल दी गई. इसके विरोध में क्षेत्र के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. यहां चल रहे प्रदर्शन के तहत बंद का आह्वान किया गया था. सोमवार को बड़ीसादड़ी पूरी तरह बंद रहा. आंदोलन को धार देते विनोद राजा, हेमंत बांगड़, जगदीश धाकड़ और ओम कंठालिया आमरण अनशन पर बैठ गए. वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. विमल नागौरी भी धरना स्थल पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया. उन्होंने चेताया कि बरसात में यह जहरीला मलबा पानी के साथ जमीन में उतर कर पेयजल को दूषित करेगा. इससे लोगों की सेहत बिगड़ने का अंदेशा है.

संघर्ष समिति सदस्य रणजीत सिंह बोले... (ETV Bharat Chittorgarh)

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बार एसोसिएशन मैदान में, सर्व समाज एकजुट: बड़ीसादड़ी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इसमें नगर के आसपास डाले अपशिष्ट को तुरंत हटाने और इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. बोहरा समाज, मुस्लिम, जैन, सुथार एवं वैष्णव समाज समेत सभी व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने धरने को समर्थन दिया. इस दौरान शंभू मेनारिया, राजेन्द्र जारोली, गोविन्द दवे, निहाल आमेटा, कृष्णपाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी, समाजसेवी और नगरवासी मौजूद थे.

People staging a protest in Badi Sadri.
बड़ीसादड़ी में धरना देते लोग (ETV Bharat Chittorgarh)

आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए: संघर्ष समिति सदस्य रणजीत सिंह झाला ने कहा कि मंत्री से लेकर अधिकारियों तक से सिर्फ आश्वासन मिले, समाधान एक भी नहीं. पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी और प्रभु प्रजापति ने भी निजी भूमि पर मलबा डालने का कड़ा विरोध जताया. वक्ताओं ने साफ चेताया कि यदि शीघ्र मलबा नहीं हटाया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

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बंद का व्यापक असर: जहर मुक्त बड़ीसादड़ी संघर्ष समिति के आह्वान पर अपशिष्ट मिट्‌टी डालने के विरोध में सोमवार को बड़ीसादड़ी कस्बा पूरी तरह बंद रहा. इस दौरान मेडिकल स्टोर, ज्वैलर्स, किराणा व्यवसायी, सब्जी मंडी और चाय, पान की दुकान तक बंद रही. ऐतिहासिक बंद के दाैरान कस्बे में दिन भर सन्नाटा रहा. नगरवासी और व्यापारियों ने प्रदर्शन में भाग लिया. नगर के सामाजिक संगठनों, आम नागरिकों ने भी बंद को समर्थन दिया अपशिष्ट को तत्काल हटाने की मांग की.

People protested against the waste dumping site.
अपशिष्ट डालने की जगह लोगों ने किया विरोध (ETV Bharat Chittorgarh)

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जहर मुक्त बड़ीसादड़ी संघर्ष समिति
FOUR PEOPLE ON A FAST UNTO DEATH
BADISADRI REMAINED CLOSED
OUTRAGE ERUPTS OVER ZINC WASTE
PROTEST AGAINST DUMPING OF WASTE

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