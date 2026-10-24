पंचायत चुनाव: चित्तौड़गढ़ में 53 और बूंदी में 31 नामांकन खारिज
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने बताया-जिले में पंचायत राज चुनाव को लेकर शुक्रवार तक नामांकन दाखिल करने का समय था.
Published : October 24, 2026 at 6:46 PM IST
चित्तौड़गढ़/ बूंदी: पंचायत राज चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है.चित्तौड़गढ़ में जिला परिषद की 35 सीटों के लिए कुल 144 नामांकन दाखिल हुए थे. शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में कोर्ट रूम में नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें 53 नामांकन खारिज कर दिए गए. जांच के बाद अब 79 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें भाजपा और कांग्रेस के 70 उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि कुछ सीटों पर बसपा, आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं, बूंदी की तालेड़ा पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए चुनावी तस्वीर साफ होने लगी है. नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 108 नामांकनों में से 77 वैध पाए गए, जबकि 31 नामांकन अस्वीकृत कर दिए गए.
35 वार्डों के लिए 79 उम्मीदवार मैदान में: जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने बताया-जिले में पंचायत राज चुनाव को लेकर शुक्रवार तक नामांकन दाखिल करने का समय था. शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई. 35 वार्डों के लिए कुल 140 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 53 को खारिज कर दिया गया है. अब 79 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. कुछ वार्डों में आई आपत्तियों को सुनने के बाद नियमानुसार खारिज कर दिया गया. जिले में पंचायत राज चुनाव की प्रक्रिया जारी है.
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पंचायत समिति के 29 वार्डों के लिए 99 नामांकन, 77 स्वीकृत: पंचायत समिति वार्डों के लिए भी नामांकन पत्रों की समीक्षा की गई. चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के 29 वार्डों के लिए 99 पर्चे प्राप्त हुए थे, जिनमें से 77 नामांकन स्वीकृत किए गए हैं और शेष खारिज कर दिए गए. अगले दो दिन नामांकन वापसी की प्रक्रिया चलेगी, इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे. आगामी 3 नवंबर को पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा.
चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख का पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है. भाजपा में जिला प्रमुख पद को लेकर कई जनप्रतिनिधियों के परिवारों से कई दावेदार हैं. विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की पत्नी और पूर्व प्रधान सुशीला कंवर वार्ड संख्या 16 से, भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी की पुत्री सीमा वार्ड संख्या 4 से, भाजपा डूंगरपुर प्रभारी एवं भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन कमलेश पुरोहित की पत्नी रति वार्ड संख्या 5 से, पूर्व प्रधान मोहब्बत सिंह की पुत्रवधू भावना राणावत वार्ड संख्या 10 से और पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व उप जिला प्रमुख मिठूलाल जाट की पुत्रवधू संतोष वार्ड संख्या 17 से चुनाव मैदान में हैं. पूर्व जिला महामंत्री देवीसिंह राणावत की पत्नी छोटू कंवर भी चुनाव लड़ रही हैं.
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वहीं, कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना, पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्री जाट जगपुरा, ललित बोरीवाल और पूर्व जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी समेत सभी नेताओं ने टिकटों का बंटवारा किया. जिला परिषद के वार्ड संख्या 10 से बद्री जाट जगपुरा की पत्नी रतनी देवी चुनाव मैदान में हैं. उन्हें जिला प्रमुख पद का दावेदार माना जा रहा है.
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तालेड़ा पंचायत चुनाव: 77 नामांकन वैध, 31 खारिज: पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत तालेड़ा पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए चुनावी तस्वीर साफ होने लगी है. नामांकन पत्रों की संवीक्षा के बाद 108 में से 77 नामांकन वैध पाए गए, जबकि 31 खारिज कर दिए गए.जांच के बाद कांग्रेस, भाजपा के साथ बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं. कई वार्डों में बहुकोणीय मुकाबला बन रहा है, तो कुछ में सीधी टक्कर है. नाम वापसी के बाद अंतिम स्थिति साफ होगी.
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वार्ड संख्या 3 में कांग्रेस की अनोख बाई और भाजपा की सुगना बाई, वार्ड 4 में कांग्रेस के युवराज और भाजपा की ममता और वार्ड 6 में कांग्रेस के अमर लाल और भाजपा के विष्णु के नामांकन वैध पाए गए. वार्ड 7 में कांग्रेस के कन्हैया लाल और भाजपा के विक्रम सिंह हाड़ा, वार्ड 8 में कांग्रेस की जानकी बाई और भाजपा के कैलाश, वार्ड 9 में कांग्रेस के तेजमल और भाजपा के किशन की दावेदारी सही पाई गई. वार्ड 11 में कांग्रेस की कौशल्या और भाजपा की राधे रानी, वार्ड 12 में कांग्रेस की प्रीति खांडल और भाजपा की सुनीता, वार्ड 15 में कांग्रेस की सुनीता और भाजपा की द्रोपती कुमारी मेघवाल के नामांकन वैध रहे. वार्ड 19 में कांग्रेस की संतोष साहू, बसपा की मनीषा कुमारी और भाजपा की प्रभा श्रृंगी मैदान में हैं. वार्ड 21 में बसपा के नरेन्द्र, कांग्रेस के महावीर प्रसाद और भाजपा के हीरा लाल बैरवा, वार्ड 24 में बसपा की संजया प्रजापत, कांग्रेस की निर्मला मीणा और भाजपा की सुमन कुमारी के नामांकन सही पाए गए.
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