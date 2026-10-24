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पंचायत चुनाव: चित्तौड़गढ़ में 53 और बूंदी में 31 नामांकन खारिज

जिला कलेक्टर कार्यालय, चित्तौड़गढ़ ( Etv Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़/ बूंदी: पंचायत राज चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है.चित्तौड़गढ़ में जिला परिषद की 35 सीटों के लिए कुल 144 नामांकन दाखिल हुए थे. शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में कोर्ट रूम में नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें 53 नामांकन खारिज कर दिए गए. जांच के बाद अब 79 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें भाजपा और कांग्रेस के 70 उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि कुछ सीटों पर बसपा, आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं, बूंदी की तालेड़ा पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए चुनावी तस्वीर साफ होने लगी है. नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 108 नामांकनों में से 77 वैध पाए गए, जबकि 31 नामांकन अस्वीकृत कर दिए गए.