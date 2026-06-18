चित्तौड़गढ़: ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, 15 मिनट रुकी रही उदयपुर-मदार पैसेंजर
परिजनों ने पुलिस को बताया कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी. उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी मना कर दिया.
Published : June 18, 2026 at 7:36 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के गंगरार थाना क्षेत्र के सोनियाणा रेलवे स्टेशन के निकट बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. चित्तौड़गढ़ से अजमेर की ओर जा रही उदयपुर-मदार जंक्शन सवारी गाड़ी संख्या 19606 की चपेट में आने से करीब 30 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रेन को सोनियाणा स्टेशन पर करीब 15 मिनट तक रोकना पड़ा. पुलिस को सूचना देने के बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना हो गई.
गंगरार थाने के एएसआई शिवलाल शर्मा ने बताया कि बुधवार शाम करीब 4:30 बजे चित्तौड़गढ़-अजमेर रेललाइन पर सोनियाणा रेलवे स्टेशन के पास हादसे की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से जानकारी ली. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि ट्रेन आते ही महिला अचानक रेलवे ट्रैक पर आ गई, जिससे वह उसकी चपेट में आ गई. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
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हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही रेलवेकर्मी एवं स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे. शव को रेलवे पटरी से हटाकर स्टेशन परिसर में रखवाया गया, जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया. बाद में शव को गंगरार चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया.
मानसिक रूप से कमजोर थी मृतका: एएसआई ने बताया कि मृतका की पहचान रीना पुत्री चुन्नीलाल गुर्जर निवासी देवदा के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि रीना मानसिक रूप से कमजोर थी. वह पहले भी गंगरार रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी. बुधवार को वह सोनियाणा रेलवे फाटक के पास आ गई और यह हादसा हो गया. मृतका के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट देकर पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात कही. हादसे के कारण उदयपुर-मदार पैसेंजर ट्रेन करीब 15 मिनट तक सोनियाणा स्टेशन पर खड़ी रही.