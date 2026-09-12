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चित्तौड़गढ़ में 2 सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर

तीनों मृतकों के शवों को जिला राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है

Police taking action at the district hospital.
जिला चिकित्सालय में कार्रवाई करती पुलिस (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 2:25 PM IST

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Updated : September 12, 2026 at 2:58 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले में शुक्रवार देर रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई. दोनों हादसों में बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहनों ने टक्कर मार दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को जिला राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया. जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है. एक हादसा भदेसर थाना तो दूसरा सदर थाना क्षेत्र में हुआ.

भदेसर थाने के एएसआई तंवरसिंह झाला ने बताया कि भदेसर थाना क्षेत्र में उदयपुर-चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बानसेन गांव के पास हादसा हुआ. हाइवे पर बजरंग होटल के पास शुक्रवार देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक को चपेट में ले लिया. हादसे में बाइक सवार बानसेन निवासी समीर खान और आसिफ खान की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे. सरपंच प्रशासक कन्हैया लाल वैष्णव ने बताया कि कस्बे के पास ही हाइवे पर हादसा हुआ था. सूचना पर परिजन और ग्रामीण रात में ही मौके पर पहुंच गए थे. दोनों के शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए गए हैं.

बानसेन में हुए हादसे पर सरपंच प्रशासक बोले... (ETV Bharat Chittorgarh)

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होटल पर दोस्तों को छोड़कर निकला था: इधर, सदर थाने के एएसआई हीरालाल बैरवा ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार रात हादसा हुआ. यहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार देवकरण माली की मौत हो गई. देवकरण चित्तौड़गढ़ शहर में हजारेश्वर मंदिर के समीप रहता है. रात को अपने दो साथियों के साथ खाना खाने के लिए हाइवे स्थित होटल पर आया था. दोस्तों को छोड़कर मुश्किल से 300 मीटर दूर ही गया था कि नदी की पुलिया पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

दोनों ही हादसों के बाद चालक फरार: हीरालाल बैरवा ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है. हादसों के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गए. सूचना मिलने पर संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची. तीनों मृतकों के शवों को जिला राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है.

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Last Updated : September 12, 2026 at 2:58 PM IST

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