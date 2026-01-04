चित्तौड़गढ़ को पहली बार राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी, 28 राज्यों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे भाग
प्रतियोगिता के बालक वर्ग में 506 और बालिका वर्ग में 499 खिलाड़ियों का पंजीकरण हो चुका है.
चित्तौड़गढ़: जिले को पहली बार विद्यालयी स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला है. यहां 5 से 10 जनवरी तक राष्ट्रीय विद्यालयी छात्र-छात्रा हैंडबॉल प्रतियोगिता (अंडर-14 वर्ष) का आयोजन उच्च प्राथमिक विद्यालय पारोली के तत्वावधान में हो रहा है. प्रतियोगिता के सभी मैच जिला मुख्यालय स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले जाएंगे. इस प्रतियोगिता में देश की 65 राज्य स्तरीय टीमों से करीब 1300 खिलाड़ी एवं अधिकारी सहभागिता कर रहे हैं. सभी टीमों के खिलाड़ियों ने रविवार को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रावधानुसार प्रतियोगिता स्थल पर अपना पंजीकरण पूर्ण करवाया.
खिलाड़ियों का हुआ पंजीकरण: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन सोमवार सुबह समारोहपूर्वक होगा. इसके साथ ही मुकाबलों की शुरुआत होगी. आयोजन के अंतर्गत चार अलग-अलग खेल मैदान पर मैच होंगे. मैदान निर्माण समितियों के तत्वावधान में मैदान को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप अंतिम रूप दिया जा चुका है. यह चारों मैदान इंदिरा गांधी स्टेडियम में तैयार किए गए हैं. बालक वर्ग में 506 खिलाड़ियों और बालिका वर्ग में 499 खिलाड़ियों का पंजीकरण हुआ है. सभी टीम 8 पूल में विभक्त हैं और आगामी तीन दिनों तक लीग मैच होंगे.
71 निर्णायक नियुक्त: मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार दशोरा ने बताया कि ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध चित्तौड़गढ़ खेल आयोजनों की मेजबानी कर यह प्रमाणित कर रहा है कि यह शहर परंपरा के साथ-साथ आधुनिक खेल गतिविधियों के लिए भी पूर्णतः सक्षम है. प्रतियोगिता न केवल युवा खिलाड़ियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि जिले के लिए गौरव का विषय भी बन रही है. चित्तौड़गढ़ को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी मिलना जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होने के साथ-साथ खेल वातावरण को और अधिक मजबूत करने वाला कदम सिद्ध होगा. शिक्षा निदेशालय बीकानेर के स्तर पर 71 निर्णायकों को नियुक्त किया गया है जो इन मैचों का सफल आयोजन सुनिश्चित करेगी।
राजस्थानी परंपरा में मेहमानों का स्वागत: राजेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचने वाली टीमों का रेलवे स्टेशन पर राजस्थानी परंपरा के अनुरूप उपरणा पहना कर स्वागत किया जा रहा है. सभी टीमों को निर्धारित आवास स्थल और मैदान तक तक पंहुचाने के लिए वाहन व्यवस्था भी आयोजकों के द्वारा की गई है. आयोजन समिति द्वारा सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए ठहरने, भोजन, चिकित्सा, परिवहन एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि प्रतिभागी बिना किसी असुविधा के पूरे मनोयोग से खेल प्रदर्शन कर सकें.