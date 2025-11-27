ETV Bharat / state

सांवलिया सेठ: पहली बार 51 करोड़ की राशि का चढ़ावा, दो क्विंटल चांदी और 1 KG सोना भी मिला

दान पात्र में 40 तो भेंट कक्ष में 10 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा. पहली बार निकली 51 करोड़ से ज्यादा की राशि.

श्री सांवलियाजी मंदिर (ETV Bharat File Photo)
Published : November 27, 2025 at 10:38 PM IST

चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र श्री सांवलियाजी मंदिर में पहली बार चढ़ावा राशि का नया रिकॉर्ड बना है. दान पात्र से 40 से ज्यादा तो भेंट कक्ष में 10 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा मिला है. कुल मिलाकर करीब 51 करोड़ रुपये की चढ़ावा राशि निकली है. इसके अलावा करीब दो क्विंटल चांदी तथा एक किलो सोना भी प्राप्त हुआ है. सांवलिया सेठ के भंडारे की गणना छह चरण में गुरुवार को पूर्ण हुई.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम ने बताया कि गत कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडारा खोला गया था. इस बार दो माह का भंडार खुला था. चतुर्दशी को दो दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच ठाकुरजी का भंडार खोला गया. पहले चरण की गणना में 12 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई थी. दूसरे चरण की गणना में 8 करोड़ 54 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई. तीसरे चरण की गणना में 7 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई. चौथे चरण में 8 करोड़ 15 लाख 80 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई.

पांचवें चरण की गणना में 4 करोड़ 19 लाख 79 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई. शेष बची राशि की गणना गुरुवार को छठे और अंतिम चरण के रूप में की गई. गुरुवार को की गई गणना में ठाकुरजी के भंडार से 41 लाख 1 हजार 543 रुपये की राशि प्राप्त हुई. गुरुवार को भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से प्राप्त संपूर्ण राशि की गणना पूरी हो गई. इस प्रकार ठाकुरजी के भंडार से इस बार कुल 40 करोड़ 74 लाख 40 हजार 543 रुपये की राशि प्राप्त हुई. गणना में मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, बोर्ड सदस्य रामलाल गुर्जर, पवन तिवारी, लेखाकार व प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय राजेंद्र सिंह, मंदिर व्यवस्था व संपदा प्रभारी भैरूगिरी गोस्वामी, सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह, बिहारी गुर्जर सहित मंदिर मंडल तथा क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच राशि की गणना की गई.

वहीं, भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से 985 ग्राम सोना तथा 86 किलो 200 ग्राम चांदी भी प्राप्त हुई. इधर, मंदिर मंडल के भेंट कक्ष कार्यालय में नकद, मनी ऑर्डर के रूप में 10 करोड़ 52 लाख 89 हजार 569 रुपये व 219 ग्राम 400 मिलीग्राम सोना तथा 121 किलो 593 ग्राम चांदी भेंट स्वरूप प्राप्त हुए. इस माह भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार तथा कार्यालय में हुई आय को मिलाने पर 51 करोड़ 27 लाख 30 हजार 112 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जो कि पहली बार रिकॉर्ड बना है.

