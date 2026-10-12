चित्तौड़गढ़: सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों ने लुटाया करोड़ों का खजाना, दो चरणों में गिने 15.30 करोड़
प्रशासनिक अधिकारी राहुल धाकड़ ने बताया- भंडार में अभी भी बड़ी मात्रा में दानराशि शेष है, जिसकी गणना तीसरे चरण में की जाएगी.
Published : October 12, 2026 at 7:54 PM IST
चित्तौड़गढ़: कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था का नजारा एक बार फिर देखने को मिला है. मंदिर के भंडार की दूसरे चरण की गणना सोमवार को पूरी हो गई. इस दौरान मंदिर परिसर में नोटों के अंबार लगे रहे. अब तक 15 करोड़ रुपए से अधिक की चढ़ावा राशि की गणना की जा चुकी है.
सांवलिया सेठ के भंडार से निकले 15.30 करोड़: श्री सांवलिया मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी एवं नायब तहसीलदार राहुल धाकड़ ने बताया कि 9 अक्टूबर को चतुर्दशी के अवसर पर श्री सांवलियाजी मंदिर में भंडार खोला गया था. पहले चरण की गणना चतुर्दशी को ही हो गई थी. वहीं, दूसरे चरण की गणना सोमवार को हुई, जिसमें 5 करोड़ 94 लाख 35 हजार रुपए की दान राशि प्राप्त हुई है. वहीं, पहले चरण की गणना में 9 करोड़ 35 लाख से अधिक की राशि प्राप्त हुई थी. इस प्रकार दो चरणों की गणना में अब तक कुल 15 करोड़ 30 लाख 100 रुपए की दानराशि प्राप्त हो चुकी है.
भंडार में अभी भी शेष है दानराशि: श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी राहुल धाकड़ ने बताया- भंडार में अभी भी बड़ी मात्रा में दानराशि शेष है, जिसकी गणना तीसरे चरण में की जाएगी. शेष राशि की गिनती मंगलवार को की जाएगी. इसके अलावा भंडार से प्राप्त सोना-चांदी और अन्य भेंट सामग्रियों की गणना अलग से की जा रही है. भंडार गणना के दौरान श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल के अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी, सदस्य, बैंक कर्मी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच भंडार की गिनती का कार्य किया गया. उल्लेखनीय है कि श्री सांवलिया सेठ मंदिर में हर माह भंडार खोला जाता है और हर बार करोड़ों रुपए की दान राशि प्राप्त होती है.
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