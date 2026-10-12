ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़: सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों ने लुटाया करोड़ों का खजाना, दो चरणों में गिने 15.30 करोड़

गणना के दौरान मौजूद मंदिर बोर्ड पदाधिकारी एवं मंदिर के अधिकारी ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था का नजारा एक बार फिर देखने को मिला है. मंदिर के भंडार की दूसरे चरण की गणना सोमवार को पूरी हो गई. इस दौरान मंदिर परिसर में नोटों के अंबार लगे रहे. अब तक 15 करोड़ रुपए से अधिक की चढ़ावा राशि की गणना की जा चुकी है.