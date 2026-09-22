चित्तौड़गढ़: सांवलियाजी में निकली भव्य रजत रथयात्रा, रथ के दर्शन को उमड़े लाखों श्रद्धालु
भगवान को सांवलिया सरोवर एनीकट पर जल में झुलाया जाएगा, जहां जलवा पूजा और विशेष आरती होगी. रथयात्रा का समापन रात 8 बजे होगा.
Published : September 22, 2026 at 3:44 PM IST
चित्तौड़गढ़: श्री सांवलियाजी के तीन दिवसीय मेले के मुख्य दिवस मंगलवार को भगवान सांवलिया सेठ की भव्य रथयात्रा निकाली गई. दोपहर में विशेष पूजा-अर्चना के बाद भगवान को चांदी के रजत रथ में विराजमान किया गया. रथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े और पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा. नगर भ्रमण के बाद शाम करीब 6 बजे भगवान को सांवलिया सरोवर एनीकट पर जल में झुलाया जाएगा, जहां जलवा पूजा और विशेष आरती होगी. रथयात्रा का समापन रात 8 बजे होगा.
भक्ति में झूमे श्रद्धालु, महाराष्ट्र-पंजाब के बैंड बने आकर्षण: रथयात्रा के दौरान भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला. चांदी के रथ के आगे परंपरागत वाद्य यंत्र थाली, मांदल और ढोलक की थाप पर श्रद्धालु नाचते दिखे. महाराष्ट्र के विशेष ढोल और पंजाब के मशक बैंड ने समां बांध दिया. इस दौरान मंदिर बोर्ड चेयरमैन हजारी दास वैष्णव, सदस्य किशन अहीर, पवन तिवारी, पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा सहित कई पदाधिकारी और ग्रामवासी मौजूद रहे.
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सरोवर पर होगी जलवा पूजा और विशेष आरती: मंदिर मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेशचंद्र धाकड़ ने बताया कि यह रथयात्रा मंदिर से कबूतर खाना मार्ग होते हुए शाम करीब 6 बजे सांवलिया सरोवर एनीकट पहुंचेगी. वहां भगवान के बाल विग्रह को जल में स्नान करवाकर जलवा पूजा और विशेष आरती की जाएगी. आरती के बाद रथयात्रा वापस मंदिर के लिए रवाना होगी और रात 8 बजे समापन पर भव्य आतिशबाजी की जाएगी.
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किन्नर गादीपति ने नेक लेकर की परंपरा की शुरुआत: परंपरा के अनुसार रथयात्रा के साथ ही किन्नर अखाड़ा भी सांवलियाजी पहुंचा. किन्नर गादीपति आरती भुवाजी अपनी टीम के साथ मंदिर आईं. मंदिर मंडल अध्यक्ष ने उन्हें नेक दिया. आरती भुवाजी ने सभी की खुशहाली की कामना की और टीम के साथ रथयात्रा के आगे नृत्य किया.
स्थानीय लोगों में उत्सव जैसा माहौल: जलझूलनी एकादशी को लेकर स्थानीय लोगों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. श्रद्धालु भगवान के रथ के आगे झूमते नजर आए. स्थानीय लोगों के लिए जलझूलनी एकादशी, रक्षाबंधन, होली और दीपावली जैसा बड़ा त्योहार है. इस दिन बहन-बेटियां और बुआ जो रक्षाबंधन पर नहीं आ पातीं, वे जरूर आती हैं और कस्बे के हर घर में मेहमानों की रौनक रहती है.
रथयात्रा के दौरान बाउंसर और युवाओं में विवाद: रथयात्रा के दौरान व्यवस्था को लेकर हंगामे की स्थिति भी बनी. मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था के लिए बाउंसर तैनात किए थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर बाउंसर और स्थानीय युवाओं में विवाद हो गया, जो हाथापाई तक पहुंच गया. सूचना पर उपखंड अधिकारी रजनी मीणा, डिप्टी विनोद कुमार, प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह और सीआई रविन्द्र सेन मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत करवाया. वहीं रात 8 बजे रेफरल चिकित्सालय के मंच पर बॉलीवुड गायक बी प्राक की भजन संध्या होगी.
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