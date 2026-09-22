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चित्तौड़गढ़: सांवलियाजी में निकली भव्य रजत रथयात्रा, रथ के दर्शन को उमड़े लाखों श्रद्धालु

भगवान सांवलिया सेठ की भव्य रथयात्रा ( ETV Bharat Chittorgarh )