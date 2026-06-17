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दर्दनाक: चलती बाइक में चुन्नी फंसने से महिला की मौत, बाइक सवार परिचित फरार

हादसे के बाद जिला चिकित्सालय पहुंचे परिजन ( Source : Local Person )

चित्तौड़गढ़: उदयपुर-सिक्सलेन पर बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में बाइक पर पीछे बैठी महिला की चुन्नी पहिए में फंसने से नीचे गिर कर मौत हो गई. मृतका के सिर में गंभीर चोट लगी थी. हादसे के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. मृतका के भाई की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है. परिजनों ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की मांग की है. मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम होगा. भदेसर थानाधिकारी विनोद मेनारिया ने बताया कि हाईवे पर होडा चौराहे के पास सड़क हादसे की सूचना मिली थी. इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जिसकी पहचान प्रियंका पुत्री रामेश्वर लाल सेन निवासी पालेर के रूप में हुई है. प्रियंका अपने परिचित कालूलाल निवासी अम्बाबेरी के साथ बाइक पर सांवलियाजी की ओर जा रही थी. इसी दौरान होडा चौराहा से पहले सुखवाड़ा गांव के पास अचानक उसकी साड़ी का एक सिरा और चुन्नी बाइक के पिछले पहिए में फंस गई. संतुलन बिगड़ने से प्रियंका सड़क पर गिर पड़ी. हादसे में प्रियंका के सिर में गंभीर चोट आई और घुटने भी छिल गए. जिला चिकित्सालय में जांच की तो कंधे पर टंगे पर्स का निशान भी गले पर आ गया, जिससे आशंका है कि पर्स की पट्टी भी गर्दन में खिंच गई.