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दर्दनाक: चलती बाइक में चुन्नी फंसने से महिला की मौत, बाइक सवार परिचित फरार

उदयपुर सिक्सलेन पर दर्दनाक हादसा. बाइक पर पीछे बैठी महिला की मौत. जानिए पूरा मामला....

Chittorgarh Road Accident
हादसे के बाद जिला चिकित्सालय पहुंचे परिजन (Source : Local Person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 3:40 PM IST

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चित्तौड़गढ़: उदयपुर-सिक्सलेन पर बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में बाइक पर पीछे बैठी महिला की चुन्नी पहिए में फंसने से नीचे गिर कर मौत हो गई. मृतका के सिर में गंभीर चोट लगी थी. हादसे के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. मृतका के भाई की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है. परिजनों ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की मांग की है. मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम होगा.

भदेसर थानाधिकारी विनोद मेनारिया ने बताया कि हाईवे पर होडा चौराहे के पास सड़क हादसे की सूचना मिली थी. इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जिसकी पहचान प्रियंका पुत्री रामेश्वर लाल सेन निवासी पालेर के रूप में हुई है. प्रियंका अपने परिचित कालूलाल निवासी अम्बाबेरी के साथ बाइक पर सांवलियाजी की ओर जा रही थी.

इसी दौरान होडा चौराहा से पहले सुखवाड़ा गांव के पास अचानक उसकी साड़ी का एक सिरा और चुन्नी बाइक के पिछले पहिए में फंस गई. संतुलन बिगड़ने से प्रियंका सड़क पर गिर पड़ी. हादसे में प्रियंका के सिर में गंभीर चोट आई और घुटने भी छिल गए. जिला चिकित्सालय में जांच की तो कंधे पर टंगे पर्स का निशान भी गले पर आ गया, जिससे आशंका है कि पर्स की पट्टी भी गर्दन में खिंच गई.

पढ़ें : Sikar Crime : सीकर में 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत, रेस्टोरेंट के कमरे में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

इधर, राहगीरों ने तुरंत 108 एंबुलेंस को घटना की सूचना दी. घायल अवस्था में प्रियंका को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर भदेसर थाने से एएसआई तंवर सिंह जिला चिकित्सालय पहुंचे. मृतका के भाई प्रकाश पुत्र रामेश्वर लाल सेन निवासी पालेर ने पुलिस को रिपोर्ट दी. शव को मोर्चरी में रखवा कर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम की करवाई शुरू की गई. पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. परिजनों ने भदेसर पुलिस से बात कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की मांग की है. इस पर अब मेडिकल बोर्ड गठित कर के पोस्टमार्टम होगा.

इधर, बताया जा रहा है कि मृतका प्रियंका शादीशुदा थी, लेकिन तलाक के बाद अपने पीहर पालेर में ही रह रही थी. वहीं, बाइक सवार युवक इसका परिचित, जिसके साथ सांवलियाजी जा रही थी. हादसे के बाद बाइक चालक कालूलाल मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. इधर, सुखवाड़ा के पास होटल संचालक अकरम अली ने बताया कि होटल के निकट ही यह हादसा हुआ तो भीड़ देख कर स्टाफ भी मौके पर पहुंचा था. यहां महिला के सिर में चोट आई थी. राहगीर बता रहे थे कि महिला के पहने हुए कपड़े बाइक के पहिए में फंस गए, जिससे वह चलती बाइक से नीचे गिर गई थी.

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