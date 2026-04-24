खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी बाइक, चालक के सीने में घुसा लोहे का पाइप, हालत गंभीर
बेगूं में सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक टकराने से दो युवक गंभीर घायल हो गए.
Published : April 24, 2026 at 9:59 AM IST
चित्तौड़गढ़ : जिले के बेगूं नगर में गुरुवार की रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. बेगूं-चैची मार्ग पर देवरा बावड़ी के पास खड़ी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज रफ्तार बाइक सवार दो युवक इस ट्रॉली में लदे टेंट के लोहे के पाइपों से जा भिड़े. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक पाइप बाइक चालक के सीने में कई इंच तक धंस गया. बेगूं डीएसपी अंजलि सिंह ने बताया कि हादसा बिना सुरक्षा संकेतों के खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली की वजह से हुआ. पुलिस ने मौके से बाइक और ट्रैक्टर जब्त कर लिया है, जबकि ट्रैक्टर चालक फरार है.
जानकारी के अनुसार जूनी बेगूं निवासी दीपक खटीक और असलम पठान मजदूरी का काम खत्म कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में सड़क किनारे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी थी, जिसमें टेंट का सामान और लंबे लोहे के पाइप लदे थे. रात का अंधेरा और ट्रॉली पर किसी भी प्रकार के रिफ्लेक्टर या इंडिकेटर न होने के कारण बाइक सवार को इसका अंदाजा नहीं हुआ और बाइक सीधे ट्रॉली के पीछे जा घुसी. बाइक चला रहे दीपक के सीने में तीन से चार इंच तक धंस गया, जिससे वह मौके पर ही तड़पने लगा. वहीं पीछे बैठा असलम उछलकर सड़क पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया.
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इधर, हादसे की सूचना पर बेगूं डीएसपी अंजलि सिंह भी उप जिला चिकित्सालय पहुंचीं. उन्होंने डॉक्टरों से घायलों की स्थिति जानी और पुलिस को जांच के निर्देश दिए. पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर मालिक का पता लगाया जा रहा है. लापरवाही बरतने पर मामला दर्ज किया जाएगा. इधर हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई. लोगों का कहना है कि सड़क पर इस तरह बिना सुरक्षा संकेत के सामान लदे वाहन खड़े करना हादसों को न्योता देना है.
मदद के लिए दौड़े लोग, कटर से काटा पाइप : हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पहुंचकर दीपक की जान बचाने की कोशिश की. पाइप सीने में इस कदर फंसा था कि उसे निकालना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद कटर की मदद से पाइप का आधा हिस्सा काटकर दीपक को ट्रॉली से अलग किया गया. बेगूं उप जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.