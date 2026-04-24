ETV Bharat / state

खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी बाइक, चालक के सीने में घुसा लोहे का पाइप, हालत गंभीर

​चित्तौड़गढ़ : जिले के बेगूं नगर में गुरुवार की रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. बेगूं-चैची मार्ग पर देवरा बावड़ी के पास खड़ी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज रफ्तार बाइक सवार दो युवक इस ट्रॉली में लदे टेंट के लोहे के पाइपों से जा भिड़े. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक पाइप बाइक चालक के सीने में कई इंच तक धंस गया. ​बेगूं डीएसपी अंजलि सिंह ने बताया कि हादसा बिना सुरक्षा संकेतों के खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली की वजह से हुआ. पुलिस ने मौके से बाइक और ट्रैक्टर जब्त कर लिया है, जबकि ट्रैक्टर चालक फरार है.

​जानकारी के अनुसार जूनी बेगूं निवासी दीपक खटीक और असलम पठान मजदूरी का काम खत्म कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में सड़क किनारे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी थी, जिसमें टेंट का सामान और लंबे लोहे के पाइप लदे थे. रात का अंधेरा और ट्रॉली पर किसी भी प्रकार के रिफ्लेक्टर या इंडिकेटर न होने के कारण बाइक सवार को इसका अंदाजा नहीं हुआ और बाइक सीधे ट्रॉली के पीछे जा घुसी. बाइक चला रहे दीपक के सीने में तीन से चार इंच तक धंस गया, जिससे वह मौके पर ही तड़पने लगा. वहीं पीछे बैठा असलम उछलकर सड़क पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया.

इसे भी पढ़ें: चूरू में दर्दनाक हादसा: बोलेरो और डंपर की टक्कर के बाद जिंदा जले तीन लोग, बारात जाते वक्त मातम में बदली खुशियां