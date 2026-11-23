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चित्तौड़गढ़ में बाड़ेबंदी पर घमासान: कलेक्ट्रेट चौक पर आरएलपी का धरना, बोले- शंकरी बाई के वापस नहीं आने तक जारी रहेगा प्रदर्शन, विधायक पर आरोप

कलक्ट्रेट चौराहे पर धरना देते RLP के कार्यकर्ता ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: पंचायत समिति चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद जिले में सियासी घमासान शुरू हो गया है. पंचायत समिति में कांग्रेस और भाजपा को बराबर 14-14 सीटें मिली हैं, जबकि एक सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने जीत दर्ज की थी. आरोप है कि भाजपा इस एक सदस्य को अपनी बाड़ाबंदी में ले गई है. इसके विरोध में जिला मुख्यालय पर RLP ने धरना शुरू कर दिया है. पार्टी के जिला प्रभारी बद्रीलाल जाट ने चेतावनी दी है कि जब तक पंचायत समिति सदस्य वापस नहीं आ जाती, तब तक धरना जारी रहेगा.

फैक्ट्री से छल से ले जाने का आरोप: RLP के जिला प्रभारी बद्रीलाल जाट ने बताया कि चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में पार्टी की सदस्य शंकरी बाई भील को जीत मिली थी. उन्हें भीलवाड़ा में उनकी फैक्ट्री पर रखा गया था. आरोप है कि चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभानसिंह आक्या फैक्ट्री पर आए और छल से उन्हें ले गए. उनका आरोप है कि विधायक के साथ रिश्तेदार शांतिलाल चौधरी भी था. शांतिलाल फैक्ट्री पर आता रहता था, इसलिए गार्ड ने उसे नहीं रोका. बाद में ये सभी पंचायत समिति सदस्य शंकरी बाई और उनके पति को धमकाकर ले गए. शंकरी बाई भील समाज से हैं और गरीब हैं, इसलिए विरोध नहीं कर पाईं. वहीं, इस संबंध में चंद्रभान सिंह आक्या का कहना है कि 'उनकी कोई भूमिका नहीं है. मैं वहां फैक्ट्री में केवल बात करने गया था, न तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर गया और न ही उन्हें ले जाने में मेरी कोई भूमिका नहीं है'.