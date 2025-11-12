ETV Bharat / state

भाजपा नेता की हत्या के विरोध में बंद रहा चित्तौड़गढ़, कलक्ट्रेट में शव के साथ प्रदर्शन

चित्तौड़गढ़ बंद के दौरान व्यवसायी ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: शहर में मंगलवार को भाजपा नेता एवं व्यवसायी की गोली मार कर हत्या मामले में बुधवार को व्यापार संघ एवं सर्व समाज के आहृवान पर चित्तौड़ शहर बंद रहा. व्यापारिक संगठनों की ओर से आहूत बंद के तहत आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है. उदयपुर चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद चित्तौड़गढ़ कलक्ट्रेट परिसर में शव के साथ भी प्रदर्शन किया गया. इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध को डिटेन कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग: पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में जो संदिग्ध दिखाई दे रहा है, उसे डिटेन किया है. इससे हत्या के संंबंध में पूछताछ की जा रही है. व्यापार संघ के अध्यक्ष सुनील जागेटिया ने बताया कि भाजपा नेता एवं व्यवसायी रमेश ईनाणी की हत्या के विरोध में बंद का आह्वान किया गया. इस दौरान चित्तौड़गढ़ के बाजार पूरी तरह से बंद रहे. व्यापार संघ की मांग है कि षड्यंत्र का खुलासा किया जाए और मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए. इसके अलावा परिवार को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाए. पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में भाजपा नेता पर फायरिंग, गोली पीठ में लगकर आर-पार निकली, हुई मौत