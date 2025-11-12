ETV Bharat / state

भाजपा नेता की हत्या के विरोध में बंद रहा चित्तौड़गढ़, कलक्ट्रेट में शव के साथ प्रदर्शन

भाजपा नेता एवं व्यवसायी के शव को चित्तौड़गढ़ लाते समय पुलिस और प्रदर्शनकारियों में बहस हो गई.

Businessmen during Chittorgarh bandh
चित्तौड़गढ़ बंद के दौरान व्यवसायी (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 1:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: शहर में मंगलवार को भाजपा नेता एवं व्यवसायी की गोली मार कर हत्या मामले में बुधवार को व्यापार संघ एवं सर्व समाज के आहृवान पर चित्तौड़ शहर बंद रहा. व्यापारिक संगठनों की ओर से आहूत बंद के तहत आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है. उदयपुर चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद चित्तौड़गढ़ कलक्ट्रेट परिसर में शव के साथ भी प्रदर्शन किया गया. इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध को डिटेन कर लिया है.

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग: पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में जो संदिग्ध दिखाई दे रहा है, उसे डिटेन किया है. इससे हत्या के संंबंध में पूछताछ की जा रही है. व्यापार संघ के अध्यक्ष सुनील जागेटिया ने बताया कि भाजपा नेता एवं व्यवसायी रमेश ईनाणी की हत्या के विरोध में बंद का आह्वान किया गया. इस दौरान चित्तौड़गढ़ के बाजार पूरी तरह से बंद रहे. व्यापार संघ की मांग है कि षड्यंत्र का खुलासा किया जाए और मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए. इसके अलावा परिवार को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.

पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में भाजपा नेता पर फायरिंग, गोली पीठ में लगकर आर-पार निकली, हुई मौत

सीआई ने निकाली पिस्तौल: इधर, प्रदर्शन के दौरान सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह के पिस्तौल निकाल लेने से मामला उग्र हो गया. जब एंबुलेंस में शव रख कर चित्तौड़गढ़ लाया गया, तो पुलिस चाहती थी कि शव को सीधे घर ले जाया जाए, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग शव को कलक्ट्रेट ले जाना चाहते थे. अंडरपास के यहां लोगों ने एंबुलेंस को रोका और सामने आ गए. इस दौरान पुलिस ने एंबुलेंस के आगे से लोगों को हटाया. तभी सीआई निरंजन प्रताप सिंह ने हाथ में पिस्तौल ले ली. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. एंबुलेंस को दूसरे रास्ते से कलेक्ट्रेट ले गए. लोग इसके बाद और उग्र हो गए.

पढ़ें: जिम संचालक पर फायरिंग, कंधे के पास लगी गोली, एसएमएस अस्पताल में करवाया भर्ती

चित्तौड़गढ़ शहर में मंगलवार को भाजपा नेता एवं व्यवसायी रमेश ईनाणी को गोली मार दी थी. गंभीरावस्था में ईनाणी को उदयपुर रेफर किया, जहां देर शाम उनकी मौत हो गई. उनके शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड ने उदयपुर में किया गया. इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे संदिग्ध को देर रात डिटेन कर लिया था. रात को पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी भी कोतवाली थाने पहुंचे थे, जहां संदिग्ध आरोपित को रखा गया था.

TAGGED:

PROTEST AGAINST MURDER
DEMAND TO ARREST FIRING ACCUSED
BJP LEADER SHOT DEAD IN CHITTORGARH
BJP LEADER RAMESH INANI SHOT DEAD
CHITTORGARH CLOSED IN PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अंता उपचुनाव: 15 बूथ पर 90 फीसदी से ज्यादा वोटिंग, सांकली में महज एक वोटर पहुंचा, जानिए आंकड़े

रातों-रात बदला टीम इंडिया की जर्सी का कलर, देखिए नए रंग में कैसे लगे भारतीय खिलाड़ी

राजस्थान में COPD के कारण सबसे अधिक मौतें, प्रदूषण से औसत आयु घट रही

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.