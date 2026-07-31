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Ruckus in Chittorgarh : 3 दिन से नहीं मिला राशन तो भड़के ग्रामीण, मानपुरा चौराहा जाम

राशन वितरण को लेकर टालमटोल कर रहा था डीलर. भड़के ग्रामीणों ने लगाया जाम. जानिए पूरा मामला...

Villagers Protest
राशन डीलर के खिलाफ धरना देकर बैठे ग्रामीण (Source : Local Person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 4:16 PM IST

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Updated : July 31, 2026 at 4:29 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के मानपुरा में राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. राशन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने चित्तौड़गढ़-कोटा-बूंदी मुख्य मार्ग स्थित मानपुरा चौराहे पर जाम लगा दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि कई दिनों से राशन डीलर POS मशीन खराब होने का बहाना बनाकर टालमटोल कर रहा था, जिसे लेकर दो दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ था.

रसद विभाग चित्तौड़गढ़ की प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को मानपुरा में राशन डीलर से परेशान होकर लोगों के रास्ता जाम करने की शिकायत मिली थी. इस पर मौके पर जाकर ग्रामीणों से बात किया. ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय राशन डीलर पिछले कई दिन से POS मशीन खराब होने का बहाना बनाकर राशन देने में आनाकानी कर रहा था. वितरण की अंतिम तारीख नजदीक आने पर महिलाओं के नेतृत्व में ग्रामीणों ने चौराहे पर धरना देकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया था. यहां जाम के कारण करीब 1 घंटे तक दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. करीब 2 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई.

राशन नहीं मिलने से भड़के ग्रामीण, सुनिए क्या कहा... (Source : Local Person)

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों को समझाया और तत्काल 3 महीने का गेहूं वितरित करवाने के निर्देश दिए. करीब तीन घंटे तक मौके पर ही रुक कर राशन का वितरण हुआ. इधर, जाम के दौरान प्रवर्तन अधिकारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया. वहीं, दो दिन पहले भी मौके पर रुक कर राशन वितरण करवाया था. शुक्रवार को फिर शिकायत मिली तो मौके पर जाकर करीब 3 घंटे तक रुक कर ग्रामीणों को राशन वितरित करवाया.

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मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है. वहीं, ग्रामीण कमलेश कुमार ने बताया कि तीन माह का राशन मिलना था, लेकिन राशन डीलर आनाकानी कर रहा था. रसद विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया है. इधर, महिला कृष्णा कुमावत ने बताया कि पांच दिन हो गए, राशन के लिए. यहां खड़े-खड़े परेशान हो गए.

जांच में ठीक थी POS मशीन : प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि मौके पर जाकर जांच की, इसमें सामने आया कि POS मशीन ठीक थी. डीलर 1 जुलाई से ही टालमटोल कर रहा था. इस संबंध में विभाग के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया जाएगा, जिससे कि व्यवस्थाओं में सुधार हो. इधर, यह भी सामने आया कि डीलर स्थानीय मानपुरा ग्राम पंचायत सरपंच का करीबी रिश्तेदार है.

Ration Distribution
मानपुरा में प्रवर्तन अधिकारी की मौजूदगी में शुरू हुआ राशन का वितरण (Source : Local Person)

पढ़ें : चित्तौड़गढ़ में राशन के 336 क्विंटल गेहूं का गबन, राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त

राशन डीलर पहुंचा तो उलझ गईं महिलाएं : इधर, प्रवर्तन अधिकारी ने राशन डीलर को मौके पर बुलाया, जहां जाम लगा कर बैठे ग्रामीण सरपंच प्रशासक प्रतिनिधि से उलझ गए. जिसके बाद रसद अधिकारी के आश्वासन पर धरना हटाया गया. इसके बाद राशन की दुकान के बाहर भी ग्रामीणों ने काफी आरोप लगाए. यहां भी दुकान खुलवा कर राशन का वितरण करवाया गया. राशन वितरण से पहले भी काफी हंगामा होता था.

Last Updated : July 31, 2026 at 4:29 PM IST

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