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Ruckus in Chittorgarh : 3 दिन से नहीं मिला राशन तो भड़के ग्रामीण, मानपुरा चौराहा जाम

चित्तौड़गढ़: जिले के मानपुरा में राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. राशन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने चित्तौड़गढ़-कोटा-बूंदी मुख्य मार्ग स्थित मानपुरा चौराहे पर जाम लगा दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि कई दिनों से राशन डीलर POS मशीन खराब होने का बहाना बनाकर टालमटोल कर रहा था, जिसे लेकर दो दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ था.

रसद विभाग चित्तौड़गढ़ की प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को मानपुरा में राशन डीलर से परेशान होकर लोगों के रास्ता जाम करने की शिकायत मिली थी. इस पर मौके पर जाकर ग्रामीणों से बात किया. ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय राशन डीलर पिछले कई दिन से POS मशीन खराब होने का बहाना बनाकर राशन देने में आनाकानी कर रहा था. वितरण की अंतिम तारीख नजदीक आने पर महिलाओं के नेतृत्व में ग्रामीणों ने चौराहे पर धरना देकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया था. यहां जाम के कारण करीब 1 घंटे तक दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. करीब 2 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई.

राशन नहीं मिलने से भड़के ग्रामीण, सुनिए क्या कहा... (Source : Local Person)

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों को समझाया और तत्काल 3 महीने का गेहूं वितरित करवाने के निर्देश दिए. करीब तीन घंटे तक मौके पर ही रुक कर राशन का वितरण हुआ. इधर, जाम के दौरान प्रवर्तन अधिकारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया. वहीं, दो दिन पहले भी मौके पर रुक कर राशन वितरण करवाया था. शुक्रवार को फिर शिकायत मिली तो मौके पर जाकर करीब 3 घंटे तक रुक कर ग्रामीणों को राशन वितरित करवाया.