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ईनाणी हत्याकांड: फरार आरोपी रमताराम पर इनामी राशि दोगुनी, अब मिलेंगे 50 हजार नकद

चित्तौड़गढ़: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में भाजपा नेता एवं व्यवसायी रमेश ईनाणी हत्याकांड में फरार आरोपी रमताराम की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने सख्त कदम उठाए. उदयपुर रेंज के महानिरीक्षक ने फरार आरोपी रमताराम की तलाश एवं गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उस पर 50 हजार रुपए इनाम की घोषणा की. रमेश हत्याकांड में नाम आने से पहले रमताराम चित्तौड़गढ़ रामद्वारा का संत था.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि व्यवसायी रमेश ईनाणी की 11 नवंबर 2025 को हत्या हुई थी. कोतवाली चित्तौड़ थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. आरोपी रमताराम घटना के बाद से फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विभिन्न टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. तकनीकी एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से तलाश की जा रही है.

आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर आमजन से सहयोग की अपील की है. पुलिस अधीक्षक ने आरोपी रमताराम की गिरफ्तारी पर पूर्व में जारी 25 हजार रुपए इनाम राशि में बढ़ोतरी के लिए आईजीपी उदयपुर को अनुशंसा की थी. इस पर आईजी ने इनामी राशि बढ़ाने की घोषणा की.

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