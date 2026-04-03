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ईनाणी हत्याकांड: फरार आरोपी रमताराम पर इनामी राशि दोगुनी, अब मिलेंगे 50 हजार नकद

एसपी ने रमताराम की गिरफ्तारी पर पूर्व में जारी 25 हजार रुपए इनामी राशि में बढ़ोतरी के लिए उदयपुर आईजी को अनुशंसा की थी.

Fugitive Accused Ramtaram
फरार आरोपी रमताराम (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 3:25 PM IST

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चित्तौड़गढ़: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में भाजपा नेता एवं व्यवसायी रमेश ईनाणी हत्याकांड में फरार आरोपी रमताराम की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने सख्त कदम उठाए. उदयपुर रेंज के महानिरीक्षक ने फरार आरोपी रमताराम की तलाश एवं गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उस पर 50 हजार रुपए इनाम की घोषणा की. रमेश हत्याकांड में नाम आने से पहले रमताराम चित्तौड़गढ़ रामद्वारा का संत था.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि व्यवसायी रमेश ईनाणी की 11 नवंबर 2025 को हत्या हुई थी. कोतवाली चित्तौड़ थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. आरोपी रमताराम घटना के बाद से फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विभिन्न टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. तकनीकी एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से तलाश की जा रही है.

आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर आमजन से सहयोग की अपील की है. पुलिस अधीक्षक ने आरोपी रमताराम की गिरफ्तारी पर पूर्व में जारी 25 हजार रुपए इनाम राशि में बढ़ोतरी के लिए आईजीपी उदयपुर को अनुशंसा की थी. इस पर आईजी ने इनामी राशि बढ़ाने की घोषणा की.

पढ़ें: ईनाणी हत्याकांड: नामजद आरोपी रमताराम और भजनाराम का रामस्नेही संप्रदाय से निष्कासन, जानिए साजिश और विवाद की वजह...

सूचनादाता का नाम गुप्त रखेंगे: पुलिस के अनुसार, जो कोई फरार रमताराम को बंदी बनाने के लिए सही सूचना देता है, जिससे उसकी गिरफ्तारी संभव हो सके. ऐसी सूचना देने वाले को 50 हजार रुपए नकद इनाम दिया जाएगा. सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा.

एसपी ने बताया कि किसी को भी फरार आरोपी के संबंध में जानकारी प्राप्त हो तो वह तुरंत पुलिस से संपर्क करें. इससे आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया जा सके. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही उसे पकड़ लिया जाएगा.

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RAMESH INANI MURDER CASE UPDATE
REWARD FOR ACCUSED RAMTARAM DOUBLED
UDAIPUR RANGE IG ANNOUNCEMENT
REWARDS INCREASED TO 50 THOUSAND
INANI MURDER CASE OF CHITTORGARH

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