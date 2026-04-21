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Rajasthan Youth Death : 10 दिन बाद भी कनाडा से भारत नहीं भेजा गया राघव सोनी का शव, राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर

नई दिल्ली विदेश मंत्रालय में भी दर्ज हुई शिकायत : इस मामले में चर्मेश शर्मा की ओर से नई दिल्ली विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री एस. जयशंकर व विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के नाम भी अधिकृत शिकायत दर्ज करवाई गई है. चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं निवासी 32 वर्षीय युवा राघव सोनी उर्फ राघवेंद्र की विगत 11 अप्रैल को कनाडा में टोरंटो के पास ब्रमटोने शहर की हर्ट लेक झील में डूबने से मौत हो गई थी. राघव की मौत का समाचार सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

बूंदी: राजस्थान निवासी 32 वर्षीय भारतीय युवा राघव सोनी उर्फ राघवेंद्र की 11 अप्रैल को कनाडा के टोरंटो जिले में ब्रमटोने शहर में हर्ट लेक झील में नाव दुर्घटना के कारण डूबकर मौत होने के 10 दिन बाद दिवंगत देह को अभी तक भारत नहीं भेजा गया है. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं निवासी राघव सोनी की दिवंगत देह को सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत लाने की मांग को लेकर राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने मंगलवार को राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम याचिका दायर की है.

परिवार के लिए एक-एक पल काटना हुआ मुश्किल : मौत के 10 दिन बाद भी दिवंगत देह को अंतिम संस्कार के लिए भारत नहीं भेजने से पीड़ित परिवार के लिए एक-एक पल काटना मुश्किल हो रहा है. राघवेंद्र की बहन की सहेली की शादी बेगूं से बूंदी में हुई है. बहन की सहेली के पति जाफर ने दस्तावेज जुटाकर कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा से मदद का आग्रह किया. जिसके बाद शर्मा ने इस विषय में राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर करने के साथ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाई है.

अंतरराष्ट्रीय कानूनो का उल्लंघन : राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दायर याचिका में चर्मेश शर्मा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किसी भी देश में मौत होने पर सम्मानजनक अंतिम संस्कार प्रत्येक दिवंगत देह का प्राकृतिक, वैधानिक और ईश्वरीय अधिकार है. इसलिए राघव सोनी की दिवंगत देह की मौत के 10 दिन बाद भी कनाडा से भारत नहीं भेजना अंतरराष्ट्रीय कानूनो का उल्लंघन है. शर्मा ने याचिका के माध्यम से इस विषय में भारत सरकार के माध्यम से कनाडा सरकार और प्रशासन से कूटनीतिक समन्वय कर शीघ्र राघव सोनी की दिवंगत देह को सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार के पास भारत भेजने की मांग की है.

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी पहुंचा मामला : कनाडा में भारतीय नागरिक राघव सोनी की मौत के 10 दिन बाद भी दिवंगत देह को भारत नहीं भेजने का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली तक भी पहुंच गया है. शर्मा ने इस विषय में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के नाम आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है. शर्मा ने कहा कि सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी मानव अधिकारों की श्रेणी में आता है और मानवाधिकार आयोग को इसमें हस्तक्षेप कर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.