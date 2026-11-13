ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में बस और बाइक में टक्कर, युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया रोड जाम

विरोध प्रदर्शन करते समाज के लोग ( Etv Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: प्राइवेट बस और बाइक के बीच भयंकर टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई. हादसा गुरुवार देर रात गंभीरी पुलिया पर हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त निजी यात्री बस को जब्त कर लिया है. इधर, मामले में कार्रवाई और आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया. समाज के लोग कोतवाली थाने के बाहर धरना देकर बैठ गए. बाद में पुलिस ने वार्ता के लिए बुलाया तो समाज के लोग धरने से उठे. फिलहाल बातचीत का दौर जारी है.