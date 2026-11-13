चित्तौड़गढ़ में बस और बाइक में टक्कर, युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया रोड जाम
चित्तौड़गढ़ पुलिस उप अधीक्षक बृजेश सिंह ने बताया-हादसे में पावटा चौक निवासी अभिषेक प्रजापत की मौत हो गई.
Published : November 13, 2026 at 3:28 PM IST
चित्तौड़गढ़: प्राइवेट बस और बाइक के बीच भयंकर टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई. हादसा गुरुवार देर रात गंभीरी पुलिया पर हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त निजी यात्री बस को जब्त कर लिया है. इधर, मामले में कार्रवाई और आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया. समाज के लोग कोतवाली थाने के बाहर धरना देकर बैठ गए. बाद में पुलिस ने वार्ता के लिए बुलाया तो समाज के लोग धरने से उठे. फिलहाल बातचीत का दौर जारी है.
कोतवाली के बाहर सड़क जाम कर किया प्रदर्शन: चित्तौड़गढ़ पुलिस उप अधीक्षक बृजेश सिंह ने बताया- कोतवाली थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ था. एक बाइक बस से टकरा गई थी. इसमें पावटा चौक निवासी अभिषेक प्रजापत की मौत हो गई. पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया.
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समाज के लोगों में आक्रोश: हादसे को लेकर परिजनों और समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया. शुक्रवार सुबह से ही सभी में आक्रोश का माहौल देखने को मिला. मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर समाजजनों और शहरवासियों ने चित्तौड़गढ़ कोतवाली के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के चलते सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हो गया.
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पुलिस के समझाने पर खुला जाम: मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश का प्रयास किया. पुलिस ने समाज के लोगों को वार्ता के लिए बुलाया, तब लोगों ने रास्ता खोल दिया. प्रदर्शन स्थल पर पुलिस उप अधीक्षक बृजेश सिंह, शहर कोतवाली प्रभारी रजनीश और सदर थाना अधिकारी प्रेमसिंह सहित पुलिस अधिकारी मौजूद हैं. पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात सुचारू करवाया. पुलिस ने बाइक और बस को जब्त कर लिया है.
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