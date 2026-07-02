कबाड़ से जुगाड़ : पुलिस की ढाल से पौधों की सुरक्षा, पुराने हेलमेट से लगाए पक्षियों के परिंडे, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
अन्वेषण भवन के पास पेड़ों पर यह नवाचार किया गया. पौधों की संख्या बढ़ने से पुलिस लाइन में पक्षियों की संख्या भी बढ़ी है.
Published : July 2, 2026 at 3:04 PM IST
चित्तौड़गढ़ : पर्यावरण संरक्षण को लेकर चित्तौड़गढ़ पुलिस ने एक नवाचार किया है. जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस लाइन को हरा भरा बनाने के लिए कबाड़ में पड़ी सामग्री का उपयोग किया गया है. पुलिस लाइन में वर्षों से नकारा पड़ी लकड़ी की ढालों और पुराने हेलमेट को पुलिस ने पौधों और पक्षियों की सुरक्षा का साधन बना दिया. कबाड़ में पड़े लकड़ी के ढाल से ट्री गार्ड और पुराने प्लास्टिक के हेलमेट से पक्षियों के लिए परिंडे लगा दिए हैं. यह पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक संदेश है.
पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ के इंचार्ज एवं रिजर्व इंस्पेक्टर अनिल पाण्डेय ने बताया कि गत वर्ष पुलिस लाइन के हेलीपैड ग्राउंड के पास छायादार और फूलदार पौधे लगाए गए थे. इनके कुछ पौधे धूप के कारण तेजी से नहीं बढ़ पाए थे. इन पौधों को धूप, तेज हवा और मवेशियों से बचाने के लिए ट्री-गार्ड की जरूरत थी. तभी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी से चर्चा की गई कि पौधों को जीवित रखने के लिए क्या किया जा सकता है. पुलिस अधीक्षक त्रिपाठी ने रचनात्मक आइडिया दिया. पुलिस लाइन के स्टोर में करीब दस वर्षों से नकारा पड़ी लकड़ी की ढाल को पौधों के चारों ओर ट्री-गार्ड के रूप में लगा दिया गया. यहां ढाल का उपयोग कर करीब 125 पौधों के लिए ट्री गार्ड लगाए गए.
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हेलमेट बने परिंडे, बढ़े पक्षी : रिजर्व इंस्पेक्टर अनिल पाण्डेय ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर पुलिस यहां ही नहीं रुकी. पुराने हो चुके प्लास्टिक के हेलमेट को परिंडों में बदल कर करीब 30 परिंडे पेड़ों पर लगा दिए. अन्वेषण भवन के पास पेड़ों पर यह नवाचार किया गया. पौधों की संख्या बढ़ने से पुलिस लाइन में पक्षियों की संख्या भी बढ़ी है. लकड़ी की इन ढाल से पौधों को पर्याप्त हवा, धूप और पानी मिलता रहता है. साथ ही नए लोहे या प्लास्टिक के ट्री-गार्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी और सरकारी खर्च की भी बचत हुई. आमतौर पर पुरानी लकड़ी की ढाल की कोई कीमत नहीं होती और नीलामी में कबाड़ में ही जाती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ पुलिस ने इन्हें पर्यावरण की सुरक्षा में ढाल बना दिया.