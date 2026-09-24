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चित्तौड़गढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ का 18 क्विंटल गांजा पकड़ा, 7 तस्कर गिरफ्तार

ओडिशा से तीन राज्यों को पार कर 1500 KM दूर लाया जा रहा था गांजा, पुलिस ने तीन ट्रक किए जब्त

Sadar police seized trucks in cannabis smuggling.
सदर थाना पुलिस ने गांजा तस्करी में पकड़े ट्रक. (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 8:21 PM IST

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Updated : September 24, 2026 at 9:00 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने तीन ट्रकों से 18 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया है. इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तस्कर ओडिशा से तीन राज्यों को पार कर करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय कर गांजे की खेप ला रहे थे. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर तीनों ट्रकों को पकड़ा. तलाशी के दौरान ट्रकों में छुपाकर रखा गया गांजा बरामद हुआ. जब्त किए गए गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और तस्करी के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है.

ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हुई कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत यह कार्रवाई की गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गजेंद्र सिंह जोधा के मार्गदर्शन और डिप्टी निंबाहेड़ा शिव प्रकाश टेलर के सुपरविजन में टीम का गठन किया गया. निंबाहेड़ा सदर थानाधिकारी संजय शर्मा की ओर से गठित टीम में एसआई लक्ष्मणसिंह मय जाप्ता ने नीमच से चित्तौड़गढ़ जाने वाले हाईवे पर थाने के सामने अहीरापुरा गांव की सरहद में नाकाबंदी की. इस दौरान तीन ट्रक आते हुए नजर आए, जिनके चालक और उनके साथी काफी घबराए हुए थे. पुलिस ने तीनों ट्रकों को अलग-अलग रुकवाकर तलाशी ली.

4 करोड़ का गांजा पकड़ा, देखें वीडियो (ETV Bharat Chittorgarh)

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59 कट्टों में छुपाकर रखा था 18 क्विंटल गांजामैटर: धर्मेंद्र सिंह ने बताया- तलाशी के दौरान ट्रकों में अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 59 कट्टों के अंदर 515 पैकेट में रखा 1839 किलो 670 ग्राम यानी 18 क्विंटल 39 किलो 670 ग्राम गांजा बरामद किया गया. पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में प्रयुक्त तीनों ट्रकों को जब्त कर लिया.

ये 7 तस्कर हुए गिरफ्तार: पुलिस ने मामले में तीन ट्रक के चालक और उनके 4 साथियों सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र के दामाखेड़ा निवासी जगदीश जाट और सुरेश रेगर, भट्टों का बामणिया निवासी बंशीलाल जाट, भीलवाड़ा जिले के सूरजपुरा निवासी राजमल उर्फ राजू जाट, रायपुर निवासी दिनेश लोहार, चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली निवासी राजकुमार उर्फ राजू मेवाड़ा और सद्दाम शेख शामिल हैं. पुलिस आरोपियों से तस्करी के नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है.

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Last Updated : September 24, 2026 at 9:00 PM IST

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OPERATION TRINETRA CHITTORGARH
7 DRUG SMUGGLERS ARRESTED
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18 QUINTAL GANJA SEIZED
CHITTORGARH POLICE GANJA SEIZURE

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