ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ का 18 क्विंटल गांजा पकड़ा, 7 तस्कर गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़: जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने तीन ट्रकों से 18 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया है. इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तस्कर ओडिशा से तीन राज्यों को पार कर करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय कर गांजे की खेप ला रहे थे. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर तीनों ट्रकों को पकड़ा. तलाशी के दौरान ट्रकों में छुपाकर रखा गया गांजा बरामद हुआ. जब्त किए गए गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और तस्करी के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है.

ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हुई कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत यह कार्रवाई की गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गजेंद्र सिंह जोधा के मार्गदर्शन और डिप्टी निंबाहेड़ा शिव प्रकाश टेलर के सुपरविजन में टीम का गठन किया गया. निंबाहेड़ा सदर थानाधिकारी संजय शर्मा की ओर से गठित टीम में एसआई लक्ष्मणसिंह मय जाप्ता ने नीमच से चित्तौड़गढ़ जाने वाले हाईवे पर थाने के सामने अहीरापुरा गांव की सरहद में नाकाबंदी की. इस दौरान तीन ट्रक आते हुए नजर आए, जिनके चालक और उनके साथी काफी घबराए हुए थे. पुलिस ने तीनों ट्रकों को अलग-अलग रुकवाकर तलाशी ली.