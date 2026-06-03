चित्तौड़गढ़: पुलिस ने पकड़ा 1.5 करोड़ का अवैध डोडा चूरा, नाकाबंदी देख जंगल में भागा तस्कर
चित्तौड़गढ़ की कनेरा थाना पुलिस ने नाकांबदी के दौरान एक पिकअप से 12 क्विंटल से ज्यादा अवैध डोडा चूरा जब्त किया.
Published : June 3, 2026 at 6:09 PM IST
चित्तौड़गढ़: ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कनेरा थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. घाटारानी क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 12 क्विंटल 73 किलो 830 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा से भरी पिकअप जब्त की है. पुलिस को देख कर वाहन चालक पिकअप छोड़ कर जंगल में फरार हो गया. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
नाकाबंदी देखकर भागा ड्राइवर: पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि एसआई अमृतलाल की टीम घाटारानी पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ले रही थी. इसी दौरान एमपी की तरफ से पिकअप आती दिखाई दी, जिसके चालक ने पुलिस नाकाबंदी देख कर 50 मीटर पहले ही अपने वाहन को रोड पर छोड़ कर घाटारानी के जंगल में भाग गया. पुलिस टीम ने पीछा कर तलाश की, लेकिन घना जंगल होने के कारण चालक के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया.
इसे भी पढ़ें- फर्जी नंबर प्लेट लगा कर रहे थे तस्करी, वाहन भिड़ा तो छोड़ भागे...731 किलो डोडा चूरा बरामद
फरार ड्राइवर की तलाश जारी: एसपी ने बताय कि पुलिस के जब पिकअप की तलाशी ली, तो उसमें प्लास्टिक के कुल 59 कट्टे मिले. पुलिस ने इन कट्टों की जांच की तो इनमें अवैध डोडा चूरा भरा मिला. इसका तौल करने पर कुल वजन 12 क्विंटल 73 किलो 830 ग्राम निकला. पुलिस ने मौके से डोडा चूरा और पिकअप को जब्त कर लिया है और फरार तस्कर की तलाश की जा रही है. पकड़ा गए डोडा चूरा की अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है.