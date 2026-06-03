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चित्तौड़गढ़: पुलिस ने पकड़ा 1.5 करोड़ का अवैध डोडा चूरा, नाकाबंदी देख जंगल में भागा तस्कर

चित्तौड़गढ़: ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कनेरा थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. घाटारानी क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 12 क्विंटल 73 किलो 830 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा से भरी पिकअप जब्त की है. पुलिस को देख कर वाहन चालक पिकअप छोड़ कर जंगल में फरार हो गया. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

नाकाबंदी देखकर भागा ड्राइवर: पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि एसआई अमृतलाल की टीम घाटारानी पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ले रही थी. इसी दौरान एमपी की तरफ से पिकअप आती दिखाई दी, जिसके चालक ने पुलिस नाकाबंदी देख कर 50 मीटर पहले ही अपने वाहन को रोड पर छोड़ कर घाटारानी के जंगल में भाग गया. पुलिस टीम ने पीछा कर तलाश की, लेकिन घना जंगल होने के कारण चालक के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया.