चित्तौड़गढ़: कांग्रेस नेता के बाड़े से मिला डेढ़ क्विंटल डोडा और एक किलो अफीम...बंदूक के साथ पिता गिरफ्तार
कपासन के कांग्रेस ग्रामीण मंडल अध्यक्ष लोकेश जाट के विरूद्ध भी मामला दर्ज किया गया.
Published : May 12, 2026 at 7:42 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले की कपासन थाना पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता के बाड़े से 150 किलो बिना चीरा लगा डोडा और करीब डेढ़ किलो अफीम बरामद की. पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर एक टोपीदार बंदूक भी जब्त की. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट तथा आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की.
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत एएनटीएफ से सूचना मिली कि धमाणा निवासी लोकेश जाट पुत्र नानूराम के बाड़े में बिना चीरा लगा डोडा रखा है. इसकी तस्करी की आशंका है. इस पर कपासन पुलिस ने धमाणा में लोकेश जाट के बाड़े में तलाशी ली तो वहां एक कमरे में चार बोरों में बिना चीरा लगा डोडा बरामद हुआ. इसका वजन 151 किलो 640 ग्राम निकला. वहां से एक टोपीदार बंदूक भी बरामद की गई.
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डिब्बे में रखी थी अफीम: एसपी त्रिपाठी ने बताया कि बाड़े की तलाशी के दौरान पुलिस को एक स्टील के डब्बे में 1 किलो 475 ग्राम अफीम भी मिली. मौके पर मौजूद लोकेश जाट के पिता नानूराम से इस संबंध में पूछताछ की तो उनके पास लाइसेंस नहीं पाया गया. इस पर कपासन थाने पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर नानूराम पुत्र भगवान लाल जाट काे गिरफ्तार किया.
सीपीएस पद्धति का था डोडा: जब्त डोडा बिना चीरा लगा था, जो सीपीएस पद्धति का पाया गया है. सीपीएस डोडों का तौल होने के बाद बिना चीरा लगा डोडा मिलना गंभीर मामला माना गया है. इस मामले में कपासन के कांग्रेस ग्रामीण मंडल अध्यक्ष लोकेश जाट के विरूद्ध भी मामला दर्ज किया गया है. जांच राशमी थानाधिकारी रतन सिंह को सौंपी है.
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