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चित्तौड़गढ़ पुलिस की तीन कार्रवाई, 174 किलो डोडा चूरा जब्त, 2 गिरफ्तार

पुलिस ने किया डोडा चूरा जब्त. ( ETV Bharat CHITTORGARH )

चित्तौड़गढ़ः जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस की कार्रवाई जारी है. एक दिन में पुलिस ने तीन अलग - अलग कार्रवाई करते हुए करीब 174 किलो डोडा चूरा बरामद किया है. वहीं, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर तस्करी में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किए हैं. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के तहत जिले में 3 अलग-अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई. विजयपुर थानाधिकारी रामलाल मय टीम ने दुधीतलाई की तरफ से बस्सी मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार को भागते देखा. पीछा करने पर चालक कार को जवासिया गांव जाने वाले रास्ते पर लावारिस छोड़कर जंगल में फरार हो गया. कार की तलाशी लेने पर पीछे की सीट गायब मिली. इसमें पीछे की ओर 5 प्लास्टिक कट्टों में 100 किलो 890 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ. पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है. पढ़ेंः चित्तौड़गढ़: 8 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा, 2 गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद