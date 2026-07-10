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चित्तौड़गढ़ पुलिस की तीन कार्रवाई, 174 किलो डोडा चूरा जब्त, 2 गिरफ्तार

पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

SEIZED 174 KG OF POPPY STRAW, THREE SEPARATE OPERATIONS
पुलिस ने किया डोडा चूरा जब्त. (ETV Bharat CHITTORGARH)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 6:58 PM IST

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चित्तौड़गढ़ः जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस की कार्रवाई जारी है. एक दिन में पुलिस ने तीन अलग - अलग कार्रवाई करते हुए करीब 174 किलो डोडा चूरा बरामद किया है. वहीं, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर तस्करी में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किए हैं.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के तहत जिले में 3 अलग-अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई. विजयपुर थानाधिकारी रामलाल मय टीम ने दुधीतलाई की तरफ से बस्सी मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार को भागते देखा. पीछा करने पर चालक कार को जवासिया गांव जाने वाले रास्ते पर लावारिस छोड़कर जंगल में फरार हो गया. कार की तलाशी लेने पर पीछे की सीट गायब मिली. इसमें पीछे की ओर 5 प्लास्टिक कट्टों में 100 किलो 890 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ. पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है.

पढ़ेंः चित्तौड़गढ़: 8 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा, 2 गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद

राहगीर से बैग में पकड़ा 28 किलो डोडा चूराः इधर, मंगलवाड़ थानाधिकारी गोकुललाल डांगी मय टीम स्टेट हाईवे पर नाकाबंदी कर रहे थे. इसी दौरान एक व्यक्ति बैग लेकर खड़ा मिला. पुलिस ने संदेह के आधार पर पूछताछ की तो वह घबराने लगा. पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम एमपी में नीमच जिले के चडोली निवासी अनिल पुत्र रामचन्द्र मीणा बताया. तलाशी में इसके दोनों बैग से 28 किलो 10 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

कार से 45.520 किलो डोडा चूरा जब्त, 1 गिरफ्तारः पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीसरी कार्रवाई बेगूं थाना क्षेत्र में हुई. बेगूं थानाधिकारी कमलचंद मीणा मय टीम के बेगूं-काटून्दा रोड पिपलीखेड़ा चौराहे पर नाकाबंदी की. तभी नाकाबंदी तोड़ कर भागने का प्रयास कर रही कार को पुलिस ने रोका. चालक ने अपना नाम सीकर जिले में हरसावा बड़ा निवासी महेंद्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाट बताया. तलाशी में कार से 45 किलो 520 ग्राम डोडा चूरा व तस्करी में प्रयुक्त वाहन जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

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