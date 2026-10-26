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ऑपरेशन त्रिनेत्र: कार में छुपाकर ले जा रहा था 50 लाख की अफीम, चित्तौड़गढ़ पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर तस्कर को पकड़ा

पुलिस ने कार जब्त कर ली ( ETV Bharat Chittorgarh, Source Police )

चित्तौड़गढ़: जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बेगूं थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. एनएच-27 पर सरहद सूरतपुरा में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार से 11 किलो 400 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है. पुलिस ने कार ड्राइवर रतनलाल धाकड़ को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया है. मामले में अनुसंधान जारी है. पकड़ी गई अफीम का अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक है.