ऑपरेशन त्रिनेत्र: कार में छुपाकर ले जा रहा था 50 लाख की अफीम, चित्तौड़गढ़ पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर तस्कर को पकड़ा
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया- पुलिस थाना बेगूं में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है.
Published : October 26, 2026 at 8:40 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बेगूं थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. एनएच-27 पर सरहद सूरतपुरा में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार से 11 किलो 400 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है. पुलिस ने कार ड्राइवर रतनलाल धाकड़ को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया है. मामले में अनुसंधान जारी है. पकड़ी गई अफीम का अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक है.
11 किलो से ज्यादा अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आईजी उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर पूरे संभाग में मादक पदार्थों के विरुद्ध ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान चलाया जा रहा है. इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रावतभाटा गोपालसिंह कानावत और डिप्टी बेगूं अंकित कुडी के सुपरविजन में कार्रवाई की गई. बेगूं थानाधिकारी चम्पाराम के नेतृत्व में गठित टीम ने सोमवार को चित्तौड़गढ़-कोटा फोरलेन (एनएच-27) पर सरहद सूरतपुरा में नाकाबंदी की. इस दौरान मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कार से 11 किलो 400 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई. मामले में कार ड्राइवर रतनलाल धाकड़ को गिरफ्तार किया गया.
पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ का 18 क्विंटल गांजा पकड़ा, 7 तस्कर गिरफ्तार
एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज: पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस संबंध में पुलिस थाना बेगूं में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपित रतनलाल पुत्र जीतमल धाकड़, बेगूं थाना क्षेत्र के तुरकड़ी गांव का निवासी है. पुलिस पकड़ी गई अफीम के संबंध में उससे पूछताछ कर रही है.मौके पर बेगूं थाने से एसआई सीताराम, हेड कांस्टेबल भगवानलाल, कांस्टेबल कमलेश, मनोहर और चालक राजेन्द्र की टीम ने अवैध अफीम और कार को पकड़ा.
पढ़ें: राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन: 20 दिन में 1624 हार्डकोर बदमाश पकड़े, NDPS के 848 मामलों में 1158 तस्कर गिरफ्तार
पढ़ें: ऑपरेशन मारामन : 25 हजार रुपए का इनामी तस्कर चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार, गठन के एक साल में ANTF की 'सेंचुरी'...
पढ़ें: एएनटीएफ की हैट्रिक: नागौर में 1.62 करोड़ की एमडी पकड़ी, जयपुर–जोधपुर से 2 इनामी तस्कर दबोचे
पढ़ें: भीलवाड़ा में ANTF और तस्करों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर तस्कर