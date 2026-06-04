चित्तौड़गढ़: कनेरा पुलिस ने दो घरों से 24 किलो 770 ग्राम अफीम बरामद की, एक तस्कर गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़: कनेरा पुलिस ने दो घरों से 24 किलो 770 ग्राम अफीम बरामद की, एक तस्कर गिरफ्तार
चित्तौड़गढ़ जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी सफलता हासिल की. दो मकानों से 24 किलो 770 ग्राम अवैध अफीम बरामद.
Published : June 4, 2026 at 8:51 PM IST
चित्तौड़गढ़: ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कनेरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम बांघेड़ाघाटा में दो अलग-अलग मकानों पर दबिश देकर पुलिस ने कुल 24 किलो 770 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है. एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की दबिश के बाद गांव में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तलाशी के दौरान घरों में रखे बर्तन में छिपा कर रखी अफीम पकड़ी.
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि जिला विशेष शाखा और डॉग स्क्वाड उदयपुर के सहयोग से दो टीमें गठित की गईं. इनमें एएसपी मुकुल शर्मा के निर्देशन व डिप्टी निंबाहेड़ा बद्रीलाल राव के सुपरविजन में टीम और डॉग स्क्वाड टीम उदयपुर इस कार्यवाही में शामिल रही. पकड़ी गई अफीम का अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपए आंकी गई है.
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टिफिन में छिपाई थी 16 किलो अफीम: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एसआई रामलाल मीणा के नेतृत्व में टीम ने ग्राम बांगेडा में कैलाश उर्फ मानमल उर्फ मानालाल पुत्र श्रीलाल धाकड़ के रिहायशी मकान की तलाशी ली. मकान से तीन स्टील के टिफिन बरामद हुए. इनमें प्लास्टिक की कुल सात थैलियों में 16 किलो 170 ग्राम अवैध अफीम भरी मिली.
ड्रम से मिली 8 किलो 600 ग्राम अफीम: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एसआई कन्हैयालाल की टीम ने ग्राम बांघेड़ा में बस स्टैंड के पास डालचन्द पुत्र बोतलाल धाकड़ के मकान पर दबिश दी. तलाशी के दौरान एक नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम में रखी चार प्लास्टिक की थैलियों से 8 किलो 600 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई. पुलिस ने मकान मालिक डालचन्द को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले में डालचन्द पुत्र बोतलाल धाकड़ निवासी बांघेडाघाटा थाना कनेरा को नामजद किया है. दोनों प्रकरणों में अनुसंधान जारी है.
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