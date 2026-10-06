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चित्तौड़गढ़ में 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' का बड़ा एक्शन: पौने छह क्विंटल डोडा चूरा जब्त, दो गिरफ्तार

डोडा चूरा से भरा लोडिंग टेम्पो जब्त ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत पुलिस ने दो बड़ी कार्रवाइयां की हैं. पहली कार्रवाई में बिजयपुर थाना पुलिस ने एक लोडिंग ऑटो से पौने छह क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया. पीछा करने के दौरान यह ऑटो पलट गया था. वहीं दूसरी कार्रवाई में शंभूपुरा थाना पुलिस ने दो राहगीरों के बैग से 25 किलो से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया है.