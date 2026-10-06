चित्तौड़गढ़ में 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' का बड़ा एक्शन: पौने छह क्विंटल डोडा चूरा जब्त, दो गिरफ्तार
चित्तौड़गढ़ पुलिस ने दो बड़ी कार्रवाइ करते हुए करीब छह क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया.
Published : October 6, 2026 at 7:22 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत पुलिस ने दो बड़ी कार्रवाइयां की हैं. पहली कार्रवाई में बिजयपुर थाना पुलिस ने एक लोडिंग ऑटो से पौने छह क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया. पीछा करने के दौरान यह ऑटो पलट गया था. वहीं दूसरी कार्रवाई में शंभूपुरा थाना पुलिस ने दो राहगीरों के बैग से 25 किलो से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया है.
डोडा चूरा से भरा लोडिंग टेम्पो जब्त: पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पहली कार्रवाई बिजयपुर पुलिस ने की. जिला स्पेशल टीम और बिजयपुर थाना पुलिस ने संयुक्त नाकाबंदी के दौरान 574 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा से भरा लोडिंग टेम्पो जब्त किया. थानाधिकारी रामलाल पुलिस जाब्ते के साथ बावड़ी खेड़ा राजपुरिया तिराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे. इसी दौरान एक लोडिंग ऑटो आया और नाकाबंदी तोड़कर तेज गति से बस्सी की तरफ भागा. पुलिस ने जब उसका पीछा किया, तो करीब 500 मीटर दूर तेज रफ्तार के कारण ऑटो सड़क पर ही पलट गया. दूरी अधिक होने की वजह से चालक मौके से भागने में सफल रहा.
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गेहूं के नीचे छुपाया था डोडा चूरा: थानाधिकारी रामलाल ने बताया कि तलाशी लेने पर ऑटो में 25 प्लास्टिक के कट्टों में भरा 574 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा मिला, जिसके ऊपर छुपाने के लिए 7 कट्टों में गेहूं भरा हुआ था. पुलिस ने गेहूं की आड़ में डोडा चूरा की तस्करी का मामला मानते हुए मादक पदार्थ और ऑटो को जब्त कर लिया है. चालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे का अनुसंधान शुरू कर दिया गया है.
25 किलो डोडा चूरा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि दूसरी कार्रवाई में शंभूपुरा थाना पुलिस ने निम्बाहेड़ा-चित्तौड़ हाईवे पर गश्त के दौरान दो युवकों को बैग में 25 किलो 120 ग्राम पिसा हुआ डोडा चूरा ले जाते हुए पकड़ा. इस मामले में पुलिस ने हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी थाना क्षेत्र के गिलवाला निवासी अश्विनी और बसीर निवासी हरदीप बरार को गिरफ्तार किया है. तस्करों के खिलाफ यह कार्रवाई शंभूपुरा थानाधिकारी धर्मराज मीना के नेतृत्व में एएसआई महावीर, कांस्टेबल सतवीर, रामकिशन, रतन और महेंद्र नैन की टीम ने की.
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