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बाल विवाह व दुष्कर्म मामले में पति और पीड़िता की मां गिरफ्तार, यह है मामला

पीड़िता का आरोप है कि पति और ससुराल वाले दहेज के लिए ताने देने लगे.

CASE OF CHILD MARRIAGE, PHYSICAL ABUSE A MINOR
पुलिस थाना कोतवाली. (ETV Bharat CHITTORGARH)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 6:36 PM IST

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चितौड़गढ़ः जिले की निंबाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग का विवाह कराने, दुष्कर्म और दहेज प्रताड़ना के मामले में पीड़िता के पति और उसकी मां को गिरफ्तार किया है. मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग ने जबरन संबंध बनाने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 17 अप्रैल को पीड़िता ने रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट के अनुसार 22 फरवरी 2023 को नाबालिग अवस्था में उसका विवाह मध्यप्रदेश के नीमच जिले में कराया गया. विवाह के अगले दिन 23 फरवरी को उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया. तय हुआ था कि बालिग होने पर ही दांपत्य संबंध बनेंगे, लेकिन पति बार-बार नाबालिग अवस्था में ही शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता रहा. मना करने पर भी जबरन गलत काम किया.

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यह है आरोपः पीड़िता का आरोप है कि पति और ससुराल वाले दहेज के लिए ताने देने लगे. कहा कि पिता ने हैसियत के अनुसार शादी नहीं की और 5 लाख रुपए दहेज में लेकर आने का दबाव बनाया. 2024 में मारपीट कर स्त्रीधन छीन कर घर से निकाल दिया. इस रिपोर्ट के बाद कोतवाली निंबाहेड़ा में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई.

षडयंत्रपूर्वक कराया विवाहः जांच में पाया गया कि पीड़िता की मां को पता था कि बेटी नाबालिग है, फिर भी षडयंत्रपूर्वक विवाह करवाया. इस पर पुलिस ने 17 मई को पीड़ित के पति और मां को गिरफ्तार किया. पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की गई है. पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पीड़िता की मां को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जबकि पति को पुलिस रिमांड लिया गया है. पीड़िता की मां ने पूछताछ में स्वीकार किया कि कानूनी सलाहकार ने गुमराह कर इस्तगासा पेश करवाया. एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

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