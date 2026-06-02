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हाइवे पर फर्जी फाइनेंस एजेंट बनकर कर रहे थे अवैध वसूली, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्तार किए तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है.

ILLEGAL EXTORTION ON HIGHWAY, CHITTORGARH POLICE ACTION
पुलिस कार्रवाई में जब्त कार. (ETV Bharat CHITTORGARH)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 7:08 PM IST

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चित्तौड़गढ़ः शहर की सदर चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने फर्जी फाइनेंस रिकवरी एजेंट बनकर हाइवे पर वाहनों से अवैध वसूली कर रहे तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रयुक्त कार को भी जब्त किया है. पुलिस गिरफ्तार किए तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि फर्जी फाइनेंस या रिकवरी एजेंट बनकर लोगों से वसूली के नाम पर गाड़ी सीज करने व डराने धमकाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. एएसपी मुकुल कुमार शर्मा व डीएसपी बृजेश सिंह के सुपरविजन में सदर थानाधिकारी प्रेमसिंह की टीम मुखबीर की सूचना पर मंगलवार को चित्तौडगढ़-भीलवाड़ा हाइवे पर पहुंचे. यहां बोजुन्दा पुलिया पर तीन व्यक्ति एक कार के साथ मिले.

पढ़ेंः गार्नेट माफिया से अवैध वसूली के आरोप में 4 गिरफ्तार, प्रोबेशनर आईपीएस की भूमिका की भी जांच शुरू

यहां हाइवे से गुजरने वाले वाहनों को रोककर वाहन मालिकों को फाइनेंस के रिकवरी एजेंट बताकर किश्तों के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे. इस पर पुलिस ने मदनलाल, शैतानसिंह व राजू गुर्जर से पूछताछ की. तीनों के पास किसी फाइनेंस कंपनी के एजेंट होने या वाहनों की रिकवरी करने के कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं मिले. इस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. तीनों आरोपियों के पास कार के भी कोई दस्तावेज नहीं मिले, इस पर पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है. पुलिस ने मामले में मदनलाल पुत्र नन्दराम गुर्जर, शैतान सिंह पुत्र गणपत सिंह व राजू पुत्र जीतमल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है.

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