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चित्तौड़गढ़ पुलिस का "ऑपरेशन प्रहार": 98 टीमों ने 530 जगहों पर मारी दबिश, 198 वांछित अपराधी गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ पुलिस का ऑपरेशन प्रहार ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिला पुलिस ने आईजी उदयपुर गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर रविवार को "ऑपरेशन प्रहार" नामक विशेष अभियान चलाया. इस अभियान में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन और एएसपी सरिता सिंह की निगरानी में 98 विशेष टीमों के कुल 615 पुलिसकर्मियों ने पूरे जिले में 530 संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी. अभियान के दौरान विभिन्न मामलों में वांछित कुल 198 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 15 गंभीर अपराधी, स्थाई व गिरफ्तारी वारंटी वाले अपराधी, 76 सामान्य प्रकरणों में वांछित तथा 90 निरोधात्मक कार्यवाही वाले अपराधी शामिल हैं. सबसे अधिक गिरफ्तारियां शहर चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र से हुईं, जहां 23 अपराधियों को पकड़ा गया. पुलिस ने इस दौरान 7 टॉप-10 वांछित अपराधियों और 2 इनामी अपराधियों को भी गिरफ्तार किया. अभियान में 167 हिस्ट्रीशीटर, 5 हार्डकोर अपराधी और 61 पूर्व चालानशुदा अपराधियों की जांच की गई, जबकि 37 व्यक्तियों को बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं में पाबंद किया गया.ट इसे भी पढ़ें- जैसलमेर में एरिया डोमिनेशन अभियान: 47 टीमों की ताबड़तोड़ कार्रवाई कई वांछित अपराधी गिरफ्तार