चित्तौड़गढ़ पुलिस का "ऑपरेशन प्रहार": 98 टीमों ने 530 जगहों पर मारी दबिश, 198 वांछित अपराधी गिरफ्तार
चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 615 पुलिसकर्मियों की 98 टीमों के साथ 198 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया.
Published : March 29, 2026 at 8:37 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिला पुलिस ने आईजी उदयपुर गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर रविवार को "ऑपरेशन प्रहार" नामक विशेष अभियान चलाया. इस अभियान में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन और एएसपी सरिता सिंह की निगरानी में 98 विशेष टीमों के कुल 615 पुलिसकर्मियों ने पूरे जिले में 530 संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी. अभियान के दौरान विभिन्न मामलों में वांछित कुल 198 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 15 गंभीर अपराधी, स्थाई व गिरफ्तारी वारंटी वाले अपराधी, 76 सामान्य प्रकरणों में वांछित तथा 90 निरोधात्मक कार्यवाही वाले अपराधी शामिल हैं.
सबसे अधिक गिरफ्तारियां शहर चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र से हुईं, जहां 23 अपराधियों को पकड़ा गया. पुलिस ने इस दौरान 7 टॉप-10 वांछित अपराधियों और 2 इनामी अपराधियों को भी गिरफ्तार किया. अभियान में 167 हिस्ट्रीशीटर, 5 हार्डकोर अपराधी और 61 पूर्व चालानशुदा अपराधियों की जांच की गई, जबकि 37 व्यक्तियों को बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं में पाबंद किया गया.ट
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कार्रवाई के दौरान 4 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट, 11 प्रकरण आबकारी अधिनियम, 3 प्रकरण आर्म्स एक्ट और 9 अन्य प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें कुल 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. भादसोड़ा थाना पुलिस ने एक आरोपी के कब्जे से 1 किलो 708 ग्राम अवैध अफीम जब्त की. साथ ही उदयपुर जिले के 10 हजार रुपये इनामी बदमाश लक्ष्मण उर्फ लक्की को बस्सी थाना पुलिस ने और प्रतापगढ़ जिले के 5 हजार रुपये इनामी आरोपी फिरोज को डूंगला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया.
यह अभियान चित्तौड़गढ़ शहर, ग्रामीण क्षेत्र, गंगरार, कपासन, बेगू, रावतभाटा, बाड़ीसादड़ी, निम्बाहेड़ा और भदेसर वृत्तों सहित पूरे जिले में सफलतापूर्वक चलाया गया, जिससे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और पुलिस की मजबूत उपस्थिति का संदेश गया.
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