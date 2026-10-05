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चित्तौड़गढ़ में पुलिस टीम पर हमला, इनामी बदमाश को छुड़ा ले गए साथी, दो पुलिसकर्मी घायल

चित्तौड़गढ़: जिले की चोरी निरोधक टीम पर वांछित इनामी बदमाशों को पकड़ने के दौरान हमला हो गया. पारसोली थाना क्षेत्र के काटूंदा पेट्रोल पंप के पास 4-5 बदमाशों ने पुलिस जवानों पर लोहे की रॉड और पत्थरों से हमला कर अपने साथी को छुड़ाने का प्रयास किया. इस हमले में दो कांस्टेबल घायल हो गए. पुलिस ने मौके से एक बदमाश वीरू उर्फ वीरम को पकड़कर चोरी की दो बाइक जब्त की हैं. पुलिस की गिरफ्त से इनामी बदमाश को उसके साथी हमला करके छुड़ा ले गए. इस संबंध में पारसोली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है.

पुलिस टीम पर किया पथराव: पारसोली सीआई आशुतोष चारण ने बताया कि थाने पर जिला चोरी निरोधक टीम के प्रभारी कांस्टेबल रामावतार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. इसमें बताया गया कि वह टीम के साथ बेगूं-पारसोली क्षेत्र में गश्त पर थे. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि विभिन्न मामलों में वांछित इनामी बदमाश दिलीप अपने साथियों के साथ काटूंदा की तरफ आ रहा है. सूचना मिलते ही टीम काटूंदा पुलिया पहुंची. वहां सड़क किनारे पत्थरों की आड़ में 4-5 व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दिए और दो व्यक्ति बिना नंबर की बाइक से पेट्रोल पंप की ओर गए. पुलिस ने पीछा करके एक व्यक्ति को पकड़ा, तो वह कांस्टेबल राकेश का गला दबाकर मारपीट करने लगा. इसी बीच पत्थरों की आड़ में बैठे अन्य बदमाश फरार हो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वे अपने 3-4 साथियों के साथ वापस लौटे और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया.

पुलिस कांस्टेबल हुए जख्मी: सीआई ने बताया कि एक बदमाश ने लोहे की रॉड से कांस्टेबल पदम कुमार के ऊपर वार किया, जिससे वो लहूलुहान हो गया. पथराव के कारण कांस्टेबल बालकिशन की छाती और पसलियों में चोटें आईं, वहीं कांस्टेबल राकेश का गला भी जख्मी हो गया. पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के बाद बदमाश अपनी बाइक, हमले में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और एक पेचकश को मौके पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए. पूछताछ में पकड़े गए बदमाश वीरू ने अपने फरार साथियों के नाम राजकमल उर्फ राजकुमार, दिलीप, दिलीप कंजर और कमल कंजर बताए हैं. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने दोनों बाइकों के चोरी की होने की बात कबूल की है. घायल पुलिसकर्मियों का सोमवार को पारसोली चिकित्सालय में उपचार और मेडिकल करवाया गया. पारसोली थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

पेशी के दौरान हुआ था फरार: सीआई आशुतोष चारण के अनुसार, जो मुख्य बदमाश मौके से फरार हुआ है, उसका नाम दिलीप कंजर है और उस पर तीन राज्यों में इनाम घोषित है. यह बेगूं थाने का हिस्ट्रीशीटर है और इस पर लूट, डकैती, चोरी तथा जानलेवा हमले सहित विभिन्न धाराओं में 25 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया में जब इसे जेल से पेशी पर ले जाया जा रहा था, तब यह वहां से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. इसके बाद से यह अब तक पकड़ में नहीं आया था. इस शातिर अपराधी पर भीलवाड़ा पुलिस ने 15 हजार रुपए और हरियाणा पुलिस ने 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है. वहीं, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा भी इस पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित होने की बात सामने आई है. पुलिस आरोपी के अन्य आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में और जानकारी जुटा रही है.

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