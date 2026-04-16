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चित्तौड़गढ़ में साइबर ठगी का खुलासा, करीब 22 लाख रुपये के फ्रॉड में एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि चंदेरिया थानाधिकारी मोतीराम के नेतृत्व में गठित टीम साइबर अपराध की शिकायतों की जांच कर रही थी. साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर देश के विभिन्न बैंकों के संदिग्ध खातों से संबंधित शिकायतें दर्ज थीं. इनमें चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया स्थित SBI बैंक खाते की जांच की गई. जांच में पता चला कि इस खाते पर महाराष्ट्र में 16 अप्रैल 2025 को 5 लाख 80 हजार रुपये का फ्रॉड दर्ज है. इसी तरह अजमेर के एक थाने में 22 अप्रैल 2025 को 14 लाख रुपये का फ्रॉड हुआ था.

चित्तौड़गढ़: शहर के चंदेरिया थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध बैंक खाते के माध्यम से हुई ठगी में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में इस खाते के जरिए विभिन्न राज्यों में दर्ज साइबर धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ा करीब 21.90 लाख रुपये का लेन-देन सामने आया है. पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है.

कमीशन के लालच में दिया अकाउंट: इसके अलावा तमिलनाडु के चेन्नई में 17 अप्रैल 2025 को 2 लाख 10 हजार रुपये का साइबर फ्रॉड दर्ज हुआ था. कुल मिलाकर इन मामलों से जुड़े 21.90 लाख रुपये का लेन-देन इस खाते से हुआ. संदिग्ध खाते का खाताधारक चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया हाल माल की चौगावड़ी निवासी बालूराम पुत्र कन्हैयालाल लौहार निकला. पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया. बालूराम ने पूछताछ में बताया कि बस्सी निवासी उसके दोस्त श्रवण सुहालका, जो पहले चंदेरिया में दुकान चलाता था, ने उसे संपर्क किया. श्रवण ने कहा कि उसके परिचित की कुछ अवैध राशि इस खाते में डलवा दे, बदले में 30 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा. इसमें से 20 प्रतिशत बालूराम को और 10 प्रतिशत श्रवण को मिलना था.

पुलिस जांच जारी: कमीशन के लालच में बालूराम ने ठगी के पैसे अपने बैंक खाते में मंगवाए. बाद में चेक से पैसे निकालकर कमीशन अपनी जेब में रख लिया और बाकी राशि श्रवण सुहालका को सौंप दी. पुलिस जांच में बालूराम लौहार और श्रवण सुहालका दोनों के साइबर ठगी में लिप्त होने की पुष्टि हुई. इस मामले में चंदेरिया थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर बालूराम लौहार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब श्रवण सुहालका और साइबर अपराध में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है तथा आगे की पूछताछ जारी है.

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