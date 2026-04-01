डोडा चूरा की तस्करी : 70 साल की बुजुर्ग सहित दो महिलाएं गिरफ्तार, पंजाब ले जाने की आशंका
चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई. 33 किलो 722 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त. जानिए पूरा मामला...
Published : April 1, 2026 at 6:20 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले की कोतवाली निंबाहेड़ा थाना पुलिस 33 किलो 722 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए डोडा चूरा का अनुमानित मूल्य करीब पांच लाख रुपए बताया गया है. दोनों ही महिलाएं पंजाब की रहने वाली हैं तथा इनमें से एक की उम्र 70 साल है. ऐसे में आशंका है कि महिलाएं मध्य प्रदेश या राजस्थान से डोडा चूरा पंजाब ले जा रही हों. फिलहाल, कोतवाली निंबाहेड़ा थाना पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है.
चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ जिले में लगातार कार्रवाई जारी है. इसी के तहत निंबाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस की टीम निंबाहेड़ा बस स्टैंड पहुंची. यहां बस स्टैंड पर संदेह के आधार पर दो महिलाओं को डिटेन किया. इनके पास तीन बैग थे. पुलिस ने नियमानुसार डिटेनशुदा दोनों महिलाओं से पूछताछ की. इनमें से एक ने अपना नाम पंजाब के भटिंडा जिले में फुलोखारी निवासी जसवीर कौर (50 वर्ष) पत्नी मुंशी सिंह तथा दूसरी ने पंजाब के मानसा जिले में पेणी बागा निवासी करमजीत कौर (70 वर्ष) पत्नी दर्शन सिंह बताया.
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दोनों के बैग की नियमानुसार तलाशी ली गई. इनके तीनों बैग में कुल 33 किलो 722 गाम अवैध अफीम डोडा चूरा पाया गया. पुलिस ने डोडा चूरा जब्त किया और दोनों महिलाओं को नियमानुसार गिरफ्तार किया है. महिलाओं से डोडा चूरा के संबंध में पूछताछ जारी है. इधर, पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से अपील की कि यदि किसी भी प्रकार की मादक पदार्थ तस्करी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत निकटतम पुलिस थाना कंट्रोल रूम या नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें.