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Chittorgarh Police Action : बिना लाइसेंस गाइडिंग और वाहन दौड़ा कर करते थे पर्यटकों को तंग, सात गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस थाना ( Source : Chittorgarh Police )

चित्तौड़गढ़: शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने दुर्ग भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को परेशान करने और बिना लाइसेंस अवैध गाइडिंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाकर 7 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से दुर्ग पर लपकागिरी करने वालों में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों की शिकायत मिल रही थी कि शहर में घुसते ही कुछ लोग उनकी गाड़ियों के आगे-पीछे वाहन दौड़ा कर परेशान करते हैं. साथ ही बिना लाइसेंस के जबरन गाइडिंग के लिए दबाव डालते हैं. इस पर एएसपी गजेन्द्र सिंह जोधा और डिप्टी बृजेश सिंह के सुपरविजन में कोतवाली थाना पुलिस ने विशेष टीम बना कर दुर्ग के अलग-अलग स्थानों पर निगरानी शुरू की. पढ़ें : चित्तौड़ दुर्ग पर अनाधिकृत गाइड और 'लपकों' के खिलाफ फूटा गुस्सा, गाइड संस्थान ने किया प्रदर्शन