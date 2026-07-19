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Chittorgarh Police Action : बिना लाइसेंस गाइडिंग और वाहन दौड़ा कर करते थे पर्यटकों को तंग, सात गिरफ्तार

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा और चित्तौड़गढ़ की छवि को बचाने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

Chittorgarh Police
चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस थाना (Source : Chittorgarh Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 1:48 PM IST

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चित्तौड़गढ़: शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने दुर्ग भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को परेशान करने और बिना लाइसेंस अवैध गाइडिंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाकर 7 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से दुर्ग पर लपकागिरी करने वालों में हड़कंप मच गया.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों की शिकायत मिल रही थी कि शहर में घुसते ही कुछ लोग उनकी गाड़ियों के आगे-पीछे वाहन दौड़ा कर परेशान करते हैं. साथ ही बिना लाइसेंस के जबरन गाइडिंग के लिए दबाव डालते हैं. इस पर एएसपी गजेन्द्र सिंह जोधा और डिप्टी बृजेश सिंह के सुपरविजन में कोतवाली थाना पुलिस ने विशेष टीम बना कर दुर्ग के अलग-अलग स्थानों पर निगरानी शुरू की.

पढ़ें : चित्तौड़ दुर्ग पर अनाधिकृत गाइड और 'लपकों' के खिलाफ फूटा गुस्सा, गाइड संस्थान ने किया प्रदर्शन

कुछ समय पहले गाइड यूनियन के अध्यक्ष और लाइसेंसधारी गाइडों ने भी अवैध गाइडिंग करने वाले "लपकों" के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था. ऐसे में पुलिस टीम ने निगरानी के दौरान दुर्ग क्षेत्र में 7 व्यक्तियों को पर्यटकों की गाड़ियों के आगे-पीछे वाहन दौड़ाते हुए और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया. मौके पर ही सभी को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने कमलेश पुत्र किशनलाल गाड़िया लोहार निवासी शास्त्री नगर, इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास, चांद पुत्र राजेश छापरवाल निवासी उपरलापाड़ा, ललित पुत्र कैलाशचन्द्र माली निवासी पावटा चौक, कन्हैयालाल पुत्र गोपाललाल भांड निवासी सदर बाजार, महादेव की गली, ढोली मोहल्ला, हिमांशु पुत्र शंकरलाल भांड निवासी जुना बाजार, सुरेश पुत्र भुवनेश्वर भात्रा निवासी चित्तौड़ दुर्ग तथा मनीष पुत्र बाबूलाल सालवी निवासी तेजाजी चौक, थाना सदर को गिरफ्तार किया. एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा और चित्तौड़गढ़ की छवि को बचाने के लिए ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

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